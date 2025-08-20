人気のまつ毛美容液ブランド「PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）」に、ディズニーの限定デザイン第2弾が登場。

『塔の上のラプンツェル』を描いた限定デザインのパッケージが、数量限定で発売されます☆

PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）ディズニー『塔の上のラプンツェル』限定デザイン

価格：5,830円（税込）

スケジュール：

先行発売：2025年8月27日（水）先行発売店舗：ロフト・PLAZA・@cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA一般発売：2025年9月17日（水）一般発売店舗：公式ブランドサイト／その他オンラインストア・バラエティショップ・ドラッグストアなど※取り扱いの詳細や在庫状況に関しては、各店舗へ問合せください

容量：5mL

「DINETTE」が展開するビューティーブランド「PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）」から、ディズニー限定デザイン第2弾が登場。

長い髪が美しいディズニープリンセス「ラプンツェル」を描いたまつ毛美容液が販売されます！

金色に輝く魔法の髪を持っている「ラプンツェル」は、新しい世界へ一歩を踏み出す勇気を持ち、芯の強いディズニープリンセス。

長く愛されている人気キャラクターである彼女のように、愛らしいまつ毛を目指せる美容液です。

パッケージは「ラプンツェル」の長く美しい髪に着目して、キュートで魅力的なデザインに☆

付属のオリジナルポーチには、愛されまつ毛にぴったりな「ラプンツェル」と「ユージーン」の愛らしいデザインです。

映画公開10周年をむかえるディズニープリンセス「ラプンツェル」が、大人っぽくエレガントなデザインとなって、毎日のまつ毛ケアを美しく彩ります！

フィービー ビューティーアップ アイラッシュセラム N2＜ラプンツェル＞

「それって自まつ毛？」と聞かれるほど、圧倒的自信の自まつ毛になれる「まつ毛美容液」は、有用成分とデリケートな目元にも安心の成分が魅力です。

99％(※1)美容成分配合で、まつ毛のハリコシがアップ。

ヒト幹細胞培養液(※2)と6種のセラミド(※3)、ケラチン(※4)などを配合した濃密セラムがまつ毛1本1本を包み込み、ハリコシとボリューム感を与えます☆

まつ毛に浸透しやすいよう、有用成分を極小ナノカプセルに凝縮し、まつ毛と根本の奥(※5)まで浸透。

ダメージをしっかり補修＆保湿し、美しいまつ毛に導きます。

低刺激＆色素沈着成分フリー(※6)と、発売当初からこだわっている低刺激処方(※7)もポイント。

色素沈着の原因となる特定成分を含まない設計で、デリケートな目元に使っても安心です！

※1 水を除く

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、グルコシルセラミド（すべて皮膚コンディショニング）

※4 ケラチン（羊毛）（毛髪補修）

※5 角層まで

※6 色素沈着の原因となる特定成分を含まない設計

※7 (株)きれいテストラボが実施する*SIRC細胞を用いたin vitro 目刺激性試験を実施

ディズニー限定デザイン第2弾は、みんなに愛されるディズニープリンセス「ラプンツェル」が登場。

PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）の「アイラッシュセラム N2」ディズニー『塔の上のラプンツェル』限定デザインは、2025年9月7日より一般発売開始です☆

© Disney

