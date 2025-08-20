山下美月、ホットプレートが「家に4つあるんですよ」用途に合わせて使い分け

女優の山下美月（26歳）が、8月20日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“最近心を奪われたもの”について語った。



19日に都内で行われた映画「火喰鳥を、喰う」完成披露試写会に登壇した、水上恒司（26歳）、Snow Man・宮舘涼太（32歳）、山下美月が番組のインタビューに対応。映画のテーマである“執着”にちなみ、最近心を奪われたものについて質問を受ける。



これに山下は「私はホットプレートが結構家にあって。4つあるんですよ」と話し、宮舘は「ありすぎじゃね？」とツッコむ。



山下によると、「用途に合わせて、『きょう焼肉だからこれにしよう』とか、『焼き鳥だからこれにしよう』とか。一棚全部、ホットプレートの棚がある」と語った。