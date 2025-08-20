8月19日、ポーカーの専門サイトがXに投稿した一枚の画像がSNS上で話題になっている。

【写真】田中圭、最新の“開き直りスタイル”と、前回大会時の“変装姿”

前回はハットとマスクで変装していた田中圭

その投稿は、スペインのバルセロナで開催されている『EPT Barcelona』というポーカーの世界大会の様子を伝えるものだが、大会出場メンバーのなかに俳優の田中圭がいるというのだ。

「田中さんは7月17日にアメリカのラスベガスで開催された『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』というポーカーの世界大会に出場していました。その大会には、1935人の挑戦者がエントリー。そのなかで田中さんは3位に入賞し、賞金約1700万円を獲得するなど、その腕前に驚きの声が上がったことは記憶に新しいです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

今回、Xに投稿された大会は賞金総額が約8000万円で、田中圭とされる人物はこの大会でも1日目を2位という好成績で通過。2日目に進出を決めたようだ。

前回大会と同様、順調に勝ち上がる様子はXで拡散されており、驚きの声が寄せられているが、同時にファンは田中の風貌に反応。ツッコミが相次いでいるのだ。

《WSOPの時よりも堂々としてて笑う》

《この間より見られるの意識した服装してるじゃんかー》

《前はバケハでバレへんようにしてたのに鬼チャラくなってるwww》

投稿された画像に写る人物は、髪の毛を金髪に染め、パーマを当てた“クルクルヘア”にイメチェン。さらに丸メガネをかけ、白いTシャツを着用し、かなりラフな装いなのだ。この装いは前回の世界大会に参加したときと一変していると、前出の芸能ジャーナリストも当時を振り返る。

「7月のWSOPでの田中さんは、黒のバケットハットを深く被り、マスクを着用していました。2025年4月に女優の永野芽郁さんとの不倫疑惑報道が取り沙汰されてからまだ3か月ほどしか経っていないタイミングでしたから、身を隠すような服装にしたのかもしれません。とはいえ、そんな変装をしている人は1人もおらず、逆に目立っていましたが（苦笑）」

当時の世間の反応が耳に入ったのか、隠れるスタイルから真逆の“開き直りスタイル”に変貌を遂げた。もはや世間の反応を楽しんでいるようにも見える。

「田中さんはポーカーだけではなく、競馬、パチンコ、麻雀などとにかく無類のギャンブル好き。さらに、『ネガティブな気持ちで仕事をしてもいいことなんてない』と語るほど、前向きなマインドの持ち主です。今回の姿には彼の“憎めなさ”が全面に出ている気がしますね。不倫疑惑報道から4か月。もうすでに気持ちはポジティブに切り替えているのかもしれません」

ギャンブルの世界のトップで戦える田中。メンタルは“鬼強そう”だ。