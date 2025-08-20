谷亮子＆佳知夫妻、20年ぶりのテレビ共演！2人の息子はあるスポーツで大活躍

本日8月20日（水）、笑福亭鶴瓶と小泉孝太郎がタッグを組んだ波瀾万丈トーク番組『鶴瓶孝太郎〜人生って〇〇だった件〜』が放送される。

第3弾の今回は、芸能界、スポーツ界などさまざまなジャンルで大活躍した人々の波瀾万丈の人生について語り合う2時間スペシャル。

見届け人にウエンツ瑛士を迎え、各界で活躍していた人物の転職した今の人生に密着する。

◆谷夫妻は20年ぶりにテレビ共演！

今回は、20年ぶりにテレビ共演をはたす谷亮子＆佳知夫妻が登場。

2人の初めての出会いはオリンピック会場で、当時の心境を語る佳知の発言に「初めてそんなこと聞きました」と妻・亮子も驚き。

そして金メダルを獲得した試合でつけていた帯に隠された秘密には、ウエンツが「これは話が違うというか…」と困惑してしまう。

普段はなかなか聞けない谷夫妻が付き合っていた頃についても赤裸々に語る。

佳知に柔道着を着せて自宅で打ち込み練習していたなど、そのエピソードにスタジオは大爆笑。そんな日本最強アスリート夫妻の2人の息子はあるスポーツで大活躍していた。

さらに今でもなお、柔道の段を取り続ける姿に鶴瓶、孝太郎、ウエンツも驚嘆。“一生柔道”と人生を捧げてきた柔道に対する想いを明かす。

長嶋一茂＆古田敦也の“同期コンビ”もスタジオに登場。2人にゆかりのある選手の転職人生を見届ける。

乱闘騒ぎで当時話題となった、元ジャイアンツのバルビーノ・ガルベス投手は現在、母国・ドミニカ共和国に。あのときの乱闘騒ぎに対して言い分が語られる。

寮の部屋をバーにしていたという当時からオーラを放っていた藤枝慎治さんは、ある事業で大成功を収めていた。今でもLINEや食事をよくするという一茂と藤枝さんのとある会話にスタジオは大盛り上がり。

一茂の教育係を務めた元メジャーリーガーはアメリカの大富豪に。ウエンツから当時のインタビュー記事に書かれていた一茂の印象について暴露され、「やめろよお前…」と一茂がツッコむ一幕も。

一茂、古田が語る当時の試合中のエピソードや選手時代の裏話にも注目だ。

このほか番組では、石田純一と東尾理子、その父である東尾修がスタジオに登場。

さらにマジック界の革命児セロが約10年ぶりに地上波に登場するなど、スターたちの知られざる劇的な人生について語り合う。