プロ野球・巨人のリチャード選手が、阿部慎之助監督との特訓の日々や感謝について口にしました。

5月12日にトレードでソフトバンクから巨人に移籍したリチャード選手。それから約3か月が経ち、新天地でも攻守に躍動を見せています。阿部監督もリチャード選手について「当たった時は魅力的な打球を打ちますし、素晴らしいものを持っている」とコメント。ロマン砲として期待を寄せており、リチャード選手も起用に応え5本塁打を放っています。

そんなリチャード選手は、試合前によく阿部監督からつきっきりでマンツーマン特訓を受けています。この特訓についてリチャード選手は「毎日僕がレベルアップするために、今日もそうですけど、昨日も、おとといも…」とコメント。連日特訓を受けていることを明かしました。

この中で阿部監督は、リチャード選手に対して「お前は1個のことしかできないと思うから」と告げ、毎回その日の課題を1つ提示してくれるといいます。次の日にはまた別の修正ポイントをもらい、1つずつ課題をクリアしていっていることを明かしました。

阿部監督の期待に応えたい思いについて、リチャード選手は「もちろん絶対に打ちたいですよ。僕が教える側だったらうれしいので、教えて打ってもらったらうれしいので。打ちたいですよね」と意気込みました。

そんなリチャード選手は前日19日のヤクルト戦でスタメン出場。3打席連続でヒットを放ち出塁すると、2アウト満塁で迎えた第4打席では満塁ホームランを放ちました。

(8月17日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)