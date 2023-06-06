沖縄県石垣市にあるドコモショップ八重山店が2023年6月30日をもって閉店する。閉店に関する情報はNTTドコモ公式サイトや店頭で告知され、ツイッター上では「石垣島唯一のドコモショップが消えるの...」「八重山からドコモが無くなるって...。辛いでしょ...」「困るよ！」といった声が上がっている。同店は、石垣島唯一で、日本最南端・最西端のドコモショップ。そして、単なる「キャリアショップ」以上の役割もあったようだ。スマ
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