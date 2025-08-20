【3COINS値下げ】待ってたーーー！ 全買いしたい♡「爆かわピアス」

【3COINS（スリーコインズ）】で、大人の女性心をくすぐる「激かわピアス」が値下げ中との情報をキャッチ！ さくらんぼやリボンモチーフの遊び心たっぷりなものから、シンプルで上品なデザインのものまで、バリエーション豊富。小ぶりながらも存在感があり、気分に合わせて付け替えたくなりそうです。プチプラだから全買いもアリかも。

甘さと華やかさを両立するさくらんぼピアス

【3COINS】「サクランボピアス」\220（税込・セール価格）

愛らしいさくらんぼにリボンを添えた、女性心くすぐるデザインのピアス。結び目にあしらったパールビーズが上品なアクセントに。やさしいピンクのストーンのきらめきが、顔まわりにパッと華やかさをプラス。ホワイトシルバーが可愛らしさを中和し、凛としたムードに引き寄せて大人の装いにもマッチ。カラーはピンクゴールドもあり、それぞれ違った雰囲気が楽しめるので2色買いもおすすめ。

あえて選びたいシンプルな一粒ピアスの上品さ

【3COINS】「キラキラストーンミニピアス」\165（税込・セール価格）

淡いピンクのストーンを中心に、クリアストーンでたっぷり囲んだ上品なデザインのミニピアス。小ぶりながらも光を受けてキラキラと輝き、顔まわりをたちまち華やかに。クラシカルな雰囲気をまとったピアスだからこそ、シンプルにTシャツ × デニムパンツに合わせるのがおすすめ。日常使いからオケージョンまで活躍しそうです。

3連ハートが動くたび揺れて遊び心を演出

【3COINS】「3連ハートピアス」\165（税込・セール価格）

ゴールドカラーのピアスは、甘めなモチーフながらもオープンハートのデザインだから甘さ控えめで、大人も気負わず取り入れられそう。動きに合わせてゆらゆら揺れ、耳元のアクセントに。カジュアルなスタイルに合わせればラフな抜け感を演出。ワンピースやシャツスタイルに添えれば、女性らしさを引き寄せてくれるはず。ゴールドカラーとホワイトシルバーカラーの2色展開です。

クリアピアスで耳元も涼しげに

【3COINS】「クリアリボンピアス」\165（税込・セール価格）

クリアなリボンモチーフのピアスは、透明感たっぷりで夏らしい涼やかな印象に。真ん中のイエローカラーが、さりげないアクセントに。甘すぎず大人の装いにもそっと抜け感を添えてくれそう。カラー展開はイエローとブルーとクリアの3色です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase