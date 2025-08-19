ABEMA、今季ブンデスリーガの中継が決定！日本人選手所属クラブを中心に「毎節2試合を無料生中継」

ABEMAは19日、今週開幕するドイツ・ブンデスリーガの2025-26シーズンを、毎節2試合を厳選して無料で生中継することを決定したと発表した。さらに、注目試合のハイライト映像もすべて無料で配信するという。

今シーズンも、注目の日本代表選手が多数所属するブンデスリーガ。マインツの佐野海舟は、2024年夏に鹿島アントラーズから移籍すると、ブンデスリーガ全試合に先発出場。リーグ6位につけるチームの中盤を支える存在として、攻守両面で安定したパフォーマンスを発揮した。

鈴木唯人は、デンマークのブレンビーで公式戦32試合に出場し、12得点・4アシストを記録。その活躍が評価され、今夏フライブルクへ完全移籍を果たした。14番を背負い、今季ブンデスリーガ初挑戦となる。

堂安律は、昨季フライブルクでキャリアハイとなる10得点・7アシストをマーク。今夏フランクフルトへ完全移籍すると、クラブレジェンドの長谷部誠氏がかつて着用していた背番号20を継承し、新天地でのさらなる飛躍が期待される。

また、名門バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝は、負傷からの復帰を目指してコンディションを整えており、復帰後のパフォーマンスにも大きな期待が寄せられている。持ち前の集中力と安定感ある守備で、チームにさらなる厚みをもたらす存在として注目が集まる。

ABEMAでは、日本人選手が所属するクラブの試合を中心に、注目カードを厳選して毎節無料で生中継。世界最高峰の舞台で挑戦を続ける日本人プレーヤーたちの姿を、今年もリアルタイムでお届けするとのことだ。

ABEMA 『ブンデスリーガ2025-26』 無料対象試合

■第1節

『フライブルクvsアウクスブルク』

放送日時：8月23日（土）午後10時30分〜

『マインツvsケルン』

放送日時：8月24日（日）午後10時30分〜

■第2節

『シュトゥットガルトvsボルシアMG』

放送日時：8月30日（土）午後10時30分〜

『ヴォルフスブルクvsマインツ』

放送日時：8月31日（日）午後10時30分〜

さらに、注目試合のハイライト映像もすべて無料で配信。加えて、毎週1試合はスタジオ解説付きで配信し、豪華ゲストとともに戦術のポイントや見どころを深掘りしていくという。

また、「ABEMAプレミアム」では、各試合のフルマッチ映像を試合終了後から30日間見逃し配信。こちらはスマートフォン、PC、タブレット、テレビアプリなど、さまざまなデバイスで高品質な映像を楽しむことができる。