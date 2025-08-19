¥µ¥¶¥ó¡¢»³²¼Ã£Ïº¡¢Mrs. GREEN APPLE ¡¢µ×ÀÐ¾ù¡¢DAOKO¡ßÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢RADWIMPS¡Ä¶»¾Ç¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î²»¡ª¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥½¥ó¥°¡×TOP10¤òÈ¯É½
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡×¡ÊËè½µÆüÍË 16:00¡Á16:55¡Ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°ì½ï¤Ëºî¤ë¡¢Áª¶Ê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTOP10¥Á¥ã¡¼¥È¡×²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶»¾Ç¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î²»¡ª ¥µ¥Þ¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥½¥ó¥°TOP10¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
¡ãº£½µ¤ÎTOP10¡ä
¡Ö¶»¾Ç¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î²»¡ª ¥µ¥Þ¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥½¥ó¥°TOP10¡×
¡¦1°Ì¡§¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×
¡¦2°Ì¡§»³²¼Ã£Ïº¡ÖËÍ¤é¤Î²Æ¤ÎÌ´¡×
¡¦3°Ì¡§Ben E. King¡ÖSTAND BY ME¡×
¡¦4°Ì¡§°æ¾å¤¢¤º¤ß¡Ö¤µ¤ó¤Ý¡×
¡¦5°Ì¡§DAOKO¡ßÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖÂÇ¾å²Ö²Ð¡×
¡¦6°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù¡ÖSummer¡×
¡¦7°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×
¡¦8°Ì¡§The Beach Boys¡ÖKokomo¡×
¡¦9°Ì¡§YUI for ±«²»·°¡ÖGood-bye days¡×
¡¦10°Ì¡§RADWIMPS¡ÖÁ°Á°Á°À¤¡×
¡ã¥Á¥ã¡¼¥ÈÁíÉ¾¡ä
¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¦Æ£ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó
º£²ó¤Î¡Ö¶»¾Ç¤¬¤ì¤ë²Æ¤Î²»¡ª ¥µ¥Þ¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤Î¡ÖËÍ¤é¤Î²Æ¤ÎÌ´¡×¤È¡¢±Ç²è¡Ø°ðÂ¼¥¸¥§¡¼¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¡£¶Ïº¹¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¤¬TOP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Þ¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢²á¤®µî¤Ã¤¿»þ´Ö¤äÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾ð·Ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤µ¤»¤ë¡¢¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÊÂ¤ó¤À¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¤¶õ¤ÈÇò¤¤±À¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤äÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤Ê²Æ¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤¬Â·¤Ã¤¿TOP10¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö²Æµ¤Ê¬¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¡ØÇ®¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°TOP10¡×¤Ç¤¹¡£
