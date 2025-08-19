他人の5歳児がわが家に1人！何も言わない親にもイライラが募る【ママリ】

©kakaziri

なぜ？わが家に居座る他人の子ども

前日、雨の中遊びに来た こうたくん。その日は帰るように説得しますが、一度、家の中に入られてしまいました。すると翌日、味を占めてしまったのでしょう。「家で遊ぶ」とやって来たのです。



ですが、かかじりさんの子どもたちは外で遊びたい様子。わが子だけで遊びに行かせることはできないため、こうたくんを急かせますが、言うことを聞いてくれません…。

「家と外、謎の往復…」他人の子がいるのがイヤ過ぎる！

わが子とこうたくんを気にしながら、外と家を往復した かかじりさん。ようやく、こうたくんが外に出てきました。そして、チラッと室内を確認すると、おもちゃが散乱した部屋が…。



かかじりさんは、部屋をキレイにしていたそうです。ということは、明らかに こうたくんの仕業ですね…。いくら5歳児とはいえ、家主のいない部屋で好き勝手するのは、許せません。

親は一体何してる？

最近、こうたくんの親はこうたくんを放置気味。わが子が外遊びしていても、家の中からでてくる気配がありません。まだ5歳児。親の目が必要な年齢ですので、モヤモヤしますね…。



本作では、近所に住む「こうたくん一家」に悩まされた体験談が描かれています。もしも、あなただったら、どのように対応しますか？これからも付き合いがあると思うと、なかなか強く言えないかもしれませんね。



ですが、いくら近所で子ども同士が遊びたがっても、どこかで一線を引くことは必要です。かかじりさんは、このことに気づき、ようやく日々の平穏を取り戻します。ご近所さんとの付き合い方について、参考となる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）