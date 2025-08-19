【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#70

現在開催中の甲子園。参考になった戦術などについて書くつもりでしたが、やはり「広陵問題」に触れないわけにはいきません。

報道によれば、ことの発端は1月。寮内で集団暴行が発生し、3月上旬には高野連から厳重注意の処分が下されました。同月末、被害生徒は転校。春季大会を経て迎えた今夏、広陵は広島大会を勝ち進み、甲子園切符が見えてきたタイミングで、被害生徒の保護者（とみられる人物）がSNS上で声を上げた。

日を追うごとに波紋は広がり、インターネット上では広陵への非難が殺到することに。収拾がつかないまま甲子園初戦に臨み、旭川志峯（北北海道）を撃破したことでますます炎上。その3日後、前代未聞の大会途中辞退を発表しました。一連の騒動で一般生徒が付きまとい被害に遭い、学校には爆破予告まで届いたそうです。バッシングはいまだ収まる気配がありません。

これが大まかな流れですが、私は声を大にして言いたい。「みなさん、一度、冷静になってくれ！」と。

現状にフォーカスすると、本件にまったく関係のない人たちも便乗して「主犯格は〇〇」「あんなことを聞いた」などと、火に薪をくべています。その結果「真偽不明の情報まで、あたかも“事実”のように扱われ、選手はおろか一般生徒まで被害を受ける」という最悪の事態に発展しているではありませんか。

やり玉に挙げられている事柄が必ずしも正しいと限らない。その視点すら持たず、第三者が寄ってたかって広陵を叩く様子に、ネット社会の弊害を痛感しています。正直、苛立ちに近い感情さえ覚えるほどです。

ただ、勘違いしてほしくないのは、私に事件を矮小化する意図は一切ないということ。

広陵の対応には首をかしげます。実際には何が起きていたのか分かりませんが、被害生徒が存在するのは事実。それならば原因と真相を徹底的に追及し、誠心誠意、被害生徒に向き合い、納得できる形で厳正に処罰すべきでした。禍根を残す形で終わらせてしまったから、このような事態を招いたのです。すべての対応が後手に回り、周囲を巻き込みながら全員が不幸になりました。

さらに言うと、甲子園の途中辞退は「生徒を守るため」という理由だそうですが、もともと出場に際し、「問題はない」という信念があったのでしょう？ それを覆してしまったことで“疑惑”を深めることになってしまった。一貫性が欲しかったと、残念な気持ちです。

ここ数日、広陵の話題を振られることがありましたが、「真相がわからないから、その話はやめてくれ」とシャットアウトするようにしていました。それでもこの状況には物申したかった。この場を借りて声を上げさせていただきました。

今回の一件で、寮生活の負の側面が露呈しました。私自身、寮のある常総学院で指導した経験があります。次回の当コラムでは、「寮」について思うことを忌憚なくお話しするつもりです。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）