MF田中碧は先発でプレミアデビュー…昇格組リーズ、終盤PK弾でエバートン下して白星発進!!
[8.18 プレミアリーグ第1節 リーズ 1-0 エバートン]
プレミアリーグは18日、第1節4日目を開催。日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンをホームに迎え、1-0の完封勝利を収めて白星スタートを成功させた。
田中はスターティングメンバーに名を連ねてプレミアリーグデビュー。4-3-3の右インサイドハーフの位置に入ってスタートした。
序盤からホームのリーズがボールを保持して押し込む時間帯が続き、FWヨエル・ピローがフィニッシュに持ち込む場面を作り出すだけでなく、多くのCKの機会を得る。田中もピッチを幅広く動き、ボールを呼び込んでリズムを生み出し、前半31分にはPA外からミドルシュートを放つなど積極的な姿勢を見せた。
リーズの前半のボール保持率は60%を超え、10本以上のシュートを放ちながらもエバートン守備を攻略し切れずに0-0で折り返した。
後半5分には敵陣で田中がパスカットを成功。素早く前方へパスを通したものの、ボールを受けたFWウィルフリード・ニョントのシュートはGKジョーダン・ピックフォードの守備範囲に飛んでしまう。
0-0のまま試合が進むと、26分にエバートンベンチが動き、マンチェスター・Cからレンタル移籍で加入したMFジャック・グリーリッシュを投入。32分にはリーズが3枚替えを行い、状況を打開しようと試みる。
エバートンゴールをこじ開けたいリーズは35分、MFブレンデン・アーロンソンのパスに反応した田中が右足ボレーを狙うも枠を捉え切れず。しかし、37分、MFアントン・シュタハの放ったシュートがPA内のDFジェームズ・ターコウスキーのハンドを誘ってリーズがPKを獲得。キッカーを務めたFWルーカス・ヌメチャがきっちり沈め、ついにスコアを動かした。
終盤まで走り続けた田中はアディショナルタイムにベンチへと下がったが、エバートンの反撃を許さずに逃げ切ったリーズが1-0の完封勝利を収めた。
プレミアリーグは18日、第1節4日目を開催。日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンをホームに迎え、1-0の完封勝利を収めて白星スタートを成功させた。
田中はスターティングメンバーに名を連ねてプレミアリーグデビュー。4-3-3の右インサイドハーフの位置に入ってスタートした。
序盤からホームのリーズがボールを保持して押し込む時間帯が続き、FWヨエル・ピローがフィニッシュに持ち込む場面を作り出すだけでなく、多くのCKの機会を得る。田中もピッチを幅広く動き、ボールを呼び込んでリズムを生み出し、前半31分にはPA外からミドルシュートを放つなど積極的な姿勢を見せた。
後半5分には敵陣で田中がパスカットを成功。素早く前方へパスを通したものの、ボールを受けたFWウィルフリード・ニョントのシュートはGKジョーダン・ピックフォードの守備範囲に飛んでしまう。
0-0のまま試合が進むと、26分にエバートンベンチが動き、マンチェスター・Cからレンタル移籍で加入したMFジャック・グリーリッシュを投入。32分にはリーズが3枚替えを行い、状況を打開しようと試みる。
エバートンゴールをこじ開けたいリーズは35分、MFブレンデン・アーロンソンのパスに反応した田中が右足ボレーを狙うも枠を捉え切れず。しかし、37分、MFアントン・シュタハの放ったシュートがPA内のDFジェームズ・ターコウスキーのハンドを誘ってリーズがPKを獲得。キッカーを務めたFWルーカス・ヌメチャがきっちり沈め、ついにスコアを動かした。
終盤まで走り続けた田中はアディショナルタイムにベンチへと下がったが、エバートンの反撃を許さずに逃げ切ったリーズが1-0の完封勝利を収めた。