美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「脳の老化を防ぐ方法」10選を解説した。加齢に伴い神経細胞が減少し、認知機能の低下や認知症のリスクにつながると述べる一方、「90歳や100歳になっても脳が若く、論理的思考能力が衰えない人もいる」と指摘した。50代や60代でも認知機能が低下する人がいる実情に触れ、「脳の状態は日常的な習慣によってかなり左右される」と語り、50歳を超えてからも自身が実践している方法を紹介した。



高須氏は「毎日同じことを繰り返すのは良くない」と強調し、加齢で神経細胞が減っても新しいネットワークを構築し思考力を高めることは可能だと述べた。そのために「常に新しいことを勉強し続け、新しいことを経験する」姿勢が重要だと語る。具体例として、ファミレスのタブレット注文、QRコード決済、スマホ決済、マイナンバーカードの活用など、生活のデジタル化に積極的に挑むことを勧めた。「私、スマホ決済ほとんど全部やってます」「一回慣れるともうそっちの方が便利になる」とも述べた。



運動については、有酸素運動や筋力トレーニングが脳の血流を良くし、神経伝達物質の活性化や脳の萎縮予防につながると説明した。自身の例として移動時に「タクシーは使わない」とし、地下鉄の3〜5駅分を歩く、エスカレーターではなく階段を使い「『1段1段、四頭筋とハムストリングと大臀筋に効かせながら』上る」と語った。睡眠では、適切な睡眠時間（一般的には7〜8時間）の確保が不可欠だとし、「睡眠を削るのは絶対良くない」と力説した。睡眠中に記憶の定着や老廃物の除去が行われると説明し、睡眠不足は気分の落ち込みやイライラ、人間関係の悪化にもつながり得ると述べた。食事に関しては、PFC（タンパク質・脂質・炭水化物）のバランスに加え、ビタミン、ミネラル、食物繊維を意識するよう勧めた。特に食物繊維は腸内環境を整え、いわゆる「腸脳相関」の観点からも良い影響があると解説した。一方で、油の多い肉や精製糖、加糖ブドウ糖液糖などは血糖値の急上昇や糖化を招き、脳機能の低下やアルツハイマー型認知症の原因にもなり得るとして、摂取を控えるよう述べた。アルコールやタバコについては、脳の萎縮や血流低下を招くおそれがあるとして「一切やらない」と明言した。



また、ストレスを溜めすぎないよう適度な趣味や楽しみを持つことを勧める。仕事で負荷がかかる日でも「今日これだけ頑張れば、休みの日にはこんな楽しいことが待ってる」と考えることで乗り切れると語った。アニメ鑑賞、ピクニック、家族との時間、「推し活」など、何であっても達成感や感動を味わうことが大切だと述べた。さらに「可愛い女性を見て、わーってときめく。これも若さを保つ秘訣だと思います」とし、ドーパミンの分泌がワーキングメモリーの向上につながると解説した。社会の役に立ち、人から感謝される経験も生きる気力と達成感を生み、脳の活性化に寄与すると述べた。



自身のYouTubeでの情報発信は、インプットした知識をアウトプットする場として脳の老化防止に役立っていると語った。日常で新しいことに挑戦し、学び、感動し、社会と関わり続ける姿勢が、若々しい脳を保つ秘訣だとまとめた。