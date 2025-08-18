ある日、Instagramアカウント『白柴犬はる』に「柴犬を甘やかして大切に育てた結果…」というタイトルの投稿が掲載されました。その投稿を見た人からは、「幸せのお裾分けありがとう」「柴犬最高！」といった感想が次々と寄せられることに。家族の愛を一身に受けてすくすくと成長したわんちゃんの姿が125万再生を突破して、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：犬を『甘やかして大切に育てた』結果→思った以上に『自由すぎる日常』】

家族からたくさん愛されて育ったはるちゃん

ある日、Instagramアカウント『白柴犬はる』に、「柴犬を甘やかして大切に育てた結果…」というタイトルの投稿が掲載されました。そこには、茶色い耳とくりくりとした瞳が愛らしい白柴のはるちゃんの姿が映し出されていたそう。

その穏やかで優しい表情を見れば、家族たちから大切にされていることが伝わってきますが、そんな家族たちからの愛情をたくさんもらっていることがさらに分かる光景がそこには広がっていたといいます。

いろいろな顔を見せてくれる柴犬はるちゃん

家族たちから愛されて育ったはるちゃんは、おうちの中では警戒心ゼロ。家族の布団の上でお腹を出して爆睡したり、布団の中に潜って家族と一緒に眠ったり。家族に呼ばれるとちょっぴり迷惑な顔をするものの、かまって欲しくてピーピーと鳴いたりもするのだそう。

柴犬の凜々しいイメージとは少し違うものの、まるで人間の子どものように喜怒哀楽を表現してくれるはるちゃんの愛らしさに、思わずキュンとしてしまいます。

家族の愛情を受けて大切に育てられたはるちゃんの現在は…

さらには、ずっと撫でていると気持ちよくなっていつの間にか眠ってしまったり、家族が帰ってくると一目散に玄関へ駆け寄って、全力で嬉しさを表現してくれたり。その姿は人間そっくりなのだとか。

家族が履いている靴下を奪い取ったかと思うと、抱きしめてそのまま眠ってしまうこともあるのだといいます。

お散歩中に疲れた時には抱っこしないと動いてくれなかったりと、飼い主さんははるちゃんに対して「もはや野生では生きていけない」と感じることもあるのだそう。そんなツンデレなはるちゃんに毎日愛情を注いだ結果、はるちゃんは家族みんなが自分を守ってくれると安心しきったお顔をするようになったのだとか。

家族みんなに大切に育てられたことで、すっかり野生を失って人間のような姿を見せるようになったはるちゃんを見ていると、なんだか平和な光景に胸が温かくなってきます。

この光景には、「甘えん坊さんに育ったんですね♡」「幸せなワンコちゃんだ！」「ツンデレなところも可愛いです」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『白柴犬はる』では、そんなツンデレで甘えん坊な柴犬はるちゃんの日々が綴られていますよ。

はるちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「白柴犬はる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。