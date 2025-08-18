任天堂、「Nintendo Switch インディーゲーム セール」を8月19日より開催決定ニンテンドーeショップにて。「都市伝説解体センター」などが登場
【Nintendo Switch インディーゲーム セール】 開催期間：8月19日0時～9月1日23時59分まで
任天堂は、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」、「マイニンテンドーストア」にて「Nintendo Switch インディーゲーム セール」を8月19日0時より開催する。開催期間は9月1日23時59分まで。
本セールでは対象となるインディーゲームタイトルが特別価格で販売される。ラインナップには「8番出口」や「Stardew Valley」、「都市伝説解体センター」、「エンダーマグノリア: ブルームインザミスト」、「薔薇と椿 ～お豪華絢爛版～」などが登場する。
「Nintendo Switch インディーゲーム セール」対象タイトル（一部）
[トピックス]8月19日から、「Nintendo Switch インディーゲーム セール」開催。https://t.co/LfdoqHwjRphttps://t.co/LfdoqHwjRp- 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 18, 2025
