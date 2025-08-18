斬新「ヴェルファイア セダン」がスゴイ！ “全長5m超え”ボディに「ド迫力顔」採用！ 「豪華な白内装」＆“大排気量V8エンジン”も魅力！ 高級感×貫禄漂うレクサスLSベースのNATS「大型セダン」とは？

発表から1ヵ月が経過…現在の仕様とは？

2026年1月9日から11日にかけて、千葉市美浜区の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に向けて、日本自動車大学校（NATS）成田校の学生たちが独自のカスタムカーを製作中です。

2025年6月27日に開催された製作案発表会では、来年の出展車両の一つとして、トヨタ「ヴェルファイア」にセダンの魅力を融合させたモデル「ヴェルファイア セダン」を披露。

その発表から1ヵ月以上が経過した現在、一体どのような状況なのでしょうか。

「ヴェルファイア セダン」のド迫力顔があらわに！

NATSは、自動車整備士やカスタムカーの専門家を目指す学生を育成する専門学校で、自動車整備科、カスタマイズ科、モータースポーツ科、自動車研究科の4つのコースを設けています。

特にカスタマイズ科では、卒業制作として毎年カスタムカーを製作し、東京オートサロンに出展する伝統があります。

1997年の創設以来、同イベントのコンテストで数々の受賞歴を誇り、学生たちの高い技術力が評価されてきました。

今回のプロジェクトでは、トヨタの人気モデル「クラウン」の多様な展開に着想を得て、ミニバンの機能性とセダンの洗練されたデザインを融合させたヴェルファイア セダンを考案。

ファミリー層に人気のミニバン「ヴェルファイア」に、セダンのエレガンスを加えた新しいスタイルを目指しています。

ベース車両には、レクサス「LS460（4代目）」を採用。

全長5060mm×全幅1875mm×全高1465mmのボディサイズは、現行ヴェルファイア（全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mm）に全高以外近しいサイズ感で、セダンらしい低重心なフォルムが特徴です。

駆動方式はFR（後輪駆動）で、8速オートマチックトランスミッションを搭載。

4.6リッターV型8気筒エンジンは、最高出力385ps、最大トルク500Nmの力強い性能を発揮します。

外装では、ヴェルファイアの特徴的なデザインをLS460に融合させるため、フロントバンパーを短縮加工し、セダンの流麗なラインを損なわないバランスを追求。

ヴェルファイアの純正ヘッドライトとテールライトを装着するため、ボンネット、フェンダー、トランクにも精密な加工が施されます。

内装は、レクサス「LS500（5代目）」を彷彿とさせる白を基調としたシートに変更し、ステアリングも一新。

足回りには純正のエアサスペンションを活用し、車高を自由に調整できるエアサスペンションコントローラーを導入することで、スタイリッシュなローダウンを実現します。

そんなヴェルファイア セダンに関して、2025年7月30日にNATSの公式YouTubeチャンネル「NATSチャンネル」に「【LS班進捗報告！】とにかくデケェ！レクサス×ヴェルファイアの辻褄合わせ」と題した動画が公開されました。

この動画では、学生たちがヴェルファイアのフロントバンパーを短縮加工し、LS460のボディに装着する様子が紹介されています。

特に、ヴェルファイアのフロントグリルの上部パネルをLS460のボディサイドのキャラクターラインに自然につなげる工夫や、ヘッドライトの取り付け位置の精密な調整が進められ、力強い「顔面」が完成しつつあります。

また、ボンネットが取り外されていることから、新たなボンネットの製作も進行中です。

さらに独自の取材によると、フェンダーとボンネットの製作が本格化しており、鉄線で大まかなアウトラインを決定した後、鉄板を用いて精密な形状を作り上げる作業が行われているとのこと。

一方、リアセクションでは、LS460の絞り込まれたデザインにヴェルファイアのテールライトを装着することで生じる張り出しが課題に。

デザインの統一感を出すため、学生たちは試行錯誤を重ね、解決策を模索しているといいます。

ヴェルファイア セダンは、2026年1月の東京オートサロンでのお披露目を目標に、2月には車検取得を目指して製作が進められています。

さらに、完成後には3月に卒業旅行を兼ねたテストランキャラバンが計画されており、学生たちの技術と情熱が詰まったこの車両の走行性能にも注目が集まります。

ミニバンとセダンの融合という斬新なコンセプトのもと、学生たちの創造力と技術力が結集したヴェルファイア セダンの完成形がどのようなインパクトを与えるのか、今から公開が楽しみです。