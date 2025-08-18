この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「同業他社に埋もれない『一歩抜ける』ポジショニング戦略について解説。」と題した動画を自身のYouTubeチャンネルで公開した、マーケティング侍・りゅう先生が、現代ビジネスにおいて他社との差別化や独自ポジションの重要性について熱弁した。



動画の冒頭でりゅう先生は、「いい商品でも売れないとか、ライバルに奪われてしまってるとか、うちの強みが伝わってない気がするっていう方多いんですよ」と、中小企業経営者から寄せられる多くの悩みを紹介。その原因について「結論から言うと、ポジショニングと差別化ポイントがずれてしまってる」と分析し、「ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切る」と語気強く語った。



リスナーからの『最近似た業種のライバルが増えてお客様が奪われ、売上も低下してきた。どう対策すればいいか？』との質問に、りゅう先生は「9割はポジショニングのせいではないかというふうに思っております」とズバリ。その例として「うちの強みが伝わってない気がするっていう方が多いです」と指摘し、「その原因はポジショニングと差別化ポイントを決めていない、またはズレてしまっていることにある」と強調した。



続けて、「ポジショニングと差別化は、ビジネス設計の“土台”であり、料理でいえば下準備。『フライパンも包丁も鍋もない状態で料理を始めるようなもの』」と例え、価値を訴求する原点に立ち返る必要性を訴えた。また、「ポジショニングは『〇〇と言えばあれだよね』と市場における立ち位置。差別化は、具体的な“選ばれる理由”を提示すること」と、分かりやすく解説。



グローバルで活躍するマーケター、エイプリル・ダンフォード氏のノウハウも交えながら、「商品がいいのに売れない、その本質は『間違ったポジショニングと差別化』に尽きる」とし、視聴者には5＋1のステップを伝授。中でも「ライバルとは同業他社だけじゃなく、“何もしない”現状維持も含まれる。幅広い視点で競合を定義せよ」と、常識を覆す新しいマーケティング思考法を力説した。



さらに、「差別化ポイントは『AIが入ってます』『価格が安い』では弱い。同じ特徴でも“だから何？”の“成果”や“意味”まで掘れるかが勝負」と、“だから何？誤解問答”という独自テンプレートも紹介。「24時間チャットサポートだけじゃ弱い。バリュー（価値）やプルーフ（証明）を組み合わせて真価を見せろ」と呼びかけた。



ターゲットという観点でも、「“誰に売らないか”を決める勇気が本当に大事。『全員に売ろうとしても誰にも響かない』」と嘆き、「定着率を改善したい100名以下のITベンチャー」「リピーター率を上げたい都内の焼肉店」など、ターゲットの絞り込みこそが“ズドンと刺さるコピー”につながると説いた。



最後に、「新カテゴリーへの挑戦も“棚（既存市場）の上”から始め、トレンドや社会会計への対応で一気に跳ねられる」と語りつつ、「5つのステップとプラスアルファであなたのビジネスは劇的に変わると締めくくった。