小枝＜芳醇モンブラン＞＆栗ケーキ♡森永製菓が贈る秋限定スイーツ

秋の訪れを感じさせる、栗のスイーツが森永製菓から新登場♪ 今年はお馴染みの「和栗ケーキ」に加え、「小枝＜芳醇モンブラン＞」と「ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞」がラインナップ。9月9日の「重陽の節句（栗の節句）」にちなみ、旬の味わいをぎゅっと詰め込んだ贅沢なひと口をお届けします。ふんわり甘く香る栗の風味で、秋のおやつ時間を特別に♡

ふわもち食感♡ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞

ひと口サイズで楽しめる「ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞」は、モンブランパウダーを練り込んだしっとりビスケットと、ふわもち食感のマシュマロが魅力。

外側をチョコレートで包み込み、口に入れた瞬間に広がる優しい甘さが心をほどいてくれます。おやつはもちろん、コーヒーや紅茶との相性も抜群♪

牛角×スイカバー限定コラボ♡夏にぴったりなシャーベット登場！

栗の芳醇な香り広がる小枝

「小枝＜芳醇モンブラン＞」は、イタリア産栗を使用した栗パウダーに、焼き栗の香りをプラス。ひとくちで秋を感じられる、上品で香ばしい味わいが特徴です。

食べやすいスティック形状だから、オフィスやお出かけ先でのちょっとしたリフレッシュにもぴったり♡

和栗増量でより贅沢に進化

定番人気の「和栗ケーキ」は、和栗ペーストを使ったなめらかなクリームを、しっとりケーキでサンドし、チョコレートでコーティング。

2025年版は和栗を前年より増量し、より深みのある風味に仕上げています。半生ケーキならではのしっとり感と、口いっぱいに広がる栗の香りが格別です。

栗スイーツで秋を満喫しよう♡

森永製菓が贈る「ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞」「小枝＜芳醇モンブラン＞」「和栗ケーキ」は、どれも栗の魅力をたっぷり楽しめるラインナップ。

今年の秋は、ほっこり甘い栗スイーツで心も体も温めてみませんか？価格・カラー・サイズ情報は未発表ですが、発売日は8月19日。秋の始まりにぴったりの贅沢なおやつ時間を楽しんでくださいね♪