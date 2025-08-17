猫嫌いの祖父が超甘えん坊の猫と出会った結果…『まさかの光景』が微笑ましすぎると67万再生「じいじ可愛いｗｗ」「ガチ好きなのが伝わるｗ」
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、超甘えん坊な猫さんと元猫嫌いのじぃじの様子。すっかりメロメロなじぃじに、猫さんの反応は…？
微笑ましいふたりの姿は67万回再生を突破し、「じぃじかわいいwww」「めちゃくちゃ好きやん！」「とらちゃん困ってて笑う」といったコメントが寄せられています。
とらまるくんとじぃじ
お家に遊びに来たじぃじに向き合った体勢で抱きしめられているのは、茶トラ猫の男の子「とらまる」くん。性格は人懐っこく、『超』がつくほどの甘えん坊さんだそうで、元々猫嫌いだったというじぃじを変えてしまうほどの魅力の持ち主なのだとか。
今ではすっかりとらまるくんの虜になっているじぃじは、優しく頭を撫でてあげながら抱っこ。大事そうに胸に抱える姿からは、とらまるくんを愛おしく想う気持ちが伝わってくるようです。
愛が溢れて…
とらまるくんの顔を片手で包んだかと思うと、そっと顔を近づけていったというじぃじ。すると次の瞬間、とらまるくんの頬にキスをしたそうで、「ねぇやだー」とママさんたちからは悲鳴が上がったのだとか。そのまま猫吸いまで堪能する姿は、もう完全に猫好きさんにしか見えません。
一方、キスされたとらまるくんの表情を見てみると、まさかの無…！なんとも言えない表情で固まったままじっと耐えているかのような姿に、ママさんたちも笑いが止まらなかったといいます。
メロメロなじぃじ
その後も、後ろから抱きしめたり顔を寄せたり、「とーら」と呼ぶ声が甘々だったりと、まるで孫を相手にしているかのような溺愛っぷりを見せていたというじぃじ。「もう好きにして…」とでも言いたげな諦めモードのとらまるくんとの温度差が凄すぎて、思わず笑ってしまいます。
しかし、されるがままで逃げも暴れもしないのは、なんだかんだとらまるくんもじぃじのことが好きなのでしょう。メロメロなじぃじと、溢れんばかりの愛を受け入れるとらまるくんなのでした。
投稿には「とらの顔www」「とらが感情を無にしてる笑笑 それもまた可愛い笑笑」「とらちゃん、誰からも愛されるタイプなんだね♡」「もう固まってるとらちゃん見て、爆笑しかない！笑」「ママさん本気の「やーだー！」が面白い」「とら♡の声がメロメロ感出てるw」といったコメントが寄せられました。
YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんと同居猫のももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。時々登場するじぃじととらまるくんの微笑ましいやり取りなども、観ることができますよ。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま
執筆：くるみ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。