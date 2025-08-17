生活費が心配で62歳から「年金の繰上げ」を始めましたが、「長生き」すると「損」になることもあると知りました。もらった分を返せば、「65歳からの受給」に変更できますか？

生活費の不安から「62歳繰上げ受給」を選ぶ人がいる背景

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、60歳から65歳未満の間に繰上げることができます。

2024年の総務省統計局の家計調査によると、65歳以上の無職世帯では消費支出が前年より増加しており、具体的には、食料品の価格高騰が支出の押し上げに影響しています。

こうした背景から、退職後の収入減に対応するため、年金を前倒しで受け取る選択をする人もいます。早期受給により毎月の生活資金にゆとりが生まれる一方で、その後の長期的な影響も理解しておく必要があるでしょう。



繰上げ受給は長生きすると不利？

生活費の補填や早期の資金確保というメリットがある一方で、受給期間が長くなるほど、65歳から受け取る場合と比べて累計額に差が広がります。繰上げ受給では、受給開始を早めた1ヶ月ごとに0.4％ずつ年金額が減額され、その減額は一度始めると生涯続きます。

例えば、65歳から満額で年額78万円の老齢基礎年金を受け取る予定の人が、62歳から受給を始めると36ヶ月早めることになり、0.4％×36ヶ月＝14.4％の減額率が適用されます。

2025年度の老齢基礎年金の満額は、年額 83万1700円（月額：6万9308円）なので、これを14.4％減額すると

83万1700円 × (1 － 0.144)＝約71万2100円（月額：5万9350円）

となり、減額された年金額が生涯続きます。



もらった年金を返せば「65歳受給」に変更できる？

繰上げ受給を始めたあと、「もらった年金を全額返せば、65歳からの満額に戻せるのでは？」と考える人もいるでしょう。しかし、日本年金機構の公式説明によれば、「老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取り消しすることはできません」と明記されています。

返還による受給年齢の変更はできず、減額された年金額がその後も一生続きます。

繰上げ受給を選択する際には、条件を理解したうえで申請する仕組みとなっているため、後からの変更や返金による取り消しは認められていません。



後悔しないために繰上げを選ぶ前に確認したいこと

繰上げ受給は、一度選べば生涯にわたり金額が低くなります。生活費の不足解消には役立ちますが、将来的な医療費・介護費、物価上昇なども考えて慎重に判断する必要があります。

全国の年金事務所・街角の年金相談センターなどでは、年金見込額や繰上げ・繰下げによる受給額の比較試算を受けられるようです。事前に相談し、自身の貯蓄・資産・健康状態なども踏まえて、慎重に判断しましょう。



もらった分を返しても「65歳からの受給」に変更することはできない。事前の試算で納得できる選択をしましょう

結論として、一度繰上げ受給を始めると、受け取った年金を返して65歳からの受給額に戻すことはできません。制度上、請求後の取り消しや金額の回復は認められておらず、減額は生涯続きます。

そのため、繰上げを検討する場合は、繰上げ・繰下げの試算を行い、自分の健康状態や家計状況、今後の収入見込みなどを踏まえて判断することが大切です。将来の生活費や医療・介護の備えも含めてシミュレーションしておけば、「選んでよかった」と思える受給開始時期を選べるでしょう。



