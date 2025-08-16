出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」を運営するアイベック（福岡市）が、成人男性を対象とした「ツンデレの女性」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「付き合うまではかわいいと思うけど…」

調査は2025年4月25日、20歳以上の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。100人から有効回答を得ています。

「ツンデレ」とは、ツンとした態度と、時折見せるデレっと甘える態度のギャップがある人を指す言葉です。まず、全回答者に「ツンデレの女性は好きか」を聞いたところ、最多となったのは「はい」が48人、「いいえ」が52人となりました。これを受け、同社は「二次元の世界では人気を集めるツンデレですが、現実の恋愛においては必ずしも万人に受け入れられるわけではないようです」とコメントしています。

次に、「ツンデレの女性に対するイメージ」を聞くと、最多となった回答は「ちょっと面倒くさい」（39人）で、「ギャップが魅力的」（31人）をやや上回る結果に。ツンデレの女性に対する賛否があるのは、男性が抱くイメージが多岐にわたるからなのかもしれません。

「ツンデレの女性を恋人にしたいと思うか」という質問では、「はい」が42人、「いいえ」が58人となり、1問目で「ツンデレの女性が好き」と答えた男性の数よりも、「恋人にしたい」と答えた男性の数の方が少ないことが明らかに。同社は「ツンデレ女性の魅力は理解できるものの、実際に恋人として付き合うとなると二の足を踏んでしまうのかもしれません」と分析しています。

「付き合いたい」派の男性からは「ギャップがあればあるほど、印象が強く残るのでツンデレな女性は好みです」「自分だけにかわいい姿を見せてほしいから」「基本ツンツンしている人が、自分に対してだけ違った面を見せてくれたとすれば、かなり魅力的に感じると思います」といったコメントが。

一方、「付き合うと大変そう」派からは「何かと振り回されそうで負担が大きい」「次第に負担になりそうで疲れてしまいそうです」「付き合うまではかわいいと思うけど、付き合ったら少し面倒くさい気がするから」といったリアルな本音が寄せられたということです。

調査結果を受けて、同社は「ツンデレな魅力を理解してくれる男性もいる一方で、そうでない男性もいるということを理解しておく必要がありそうです」とコメントを寄せています。

男性の皆さん、あなたは「ツンデレの女性」が好きですか？ それとも……？