夏休みの帰省土産をお探しの方、夏の北海道旅行を計画中の方、みんなに褒められる注目の北海道スイーツを知りたくはないですか？ 2025年8月1日（金）、大丸札幌店に北海道発の新ブランド『HOKKAIDO BROWN CHEESE』がグランドオープン。

あの人気スイーツ『バターのいとこ』が手がける新ブランドとあって、早くも話題に！ その魅力溢れるスイーツたちをご紹介します。

キャラメルのようなチーズ、「ブラウンチーズ」が主役！画像：北海道Likers「HOKKAIDO BROWN CHEESE」2,160円

従来は活用方法が限られていた“未利用食材”や副産物を活用し、代表作の『バターのいとこ』はもちろん、魅力的なスイーツを次々に生み出してきたGOOD NEWS。

画像：北海道Likers

今回誕生した新ブランド『HOKKAIDO BROWN CHEESE』では、濃厚でリッチな味わいのチーズ『ブラウンチーズ』の美味しさをいっそう引き立てる、2種類のスイーツ商品が登場しています。

そもそも『ブラウンチーズ』は、牛乳からチーズを作る際に大量に出る副産物、“ホエイ”を何時間もかけて煮詰めたもの。キャラメルのような濃厚な味わいで、このチーズを使ったスイーツだなんて、「それはもう絶対的に美味しいやつ！」と食べる前から確信！

1：SNOWDOME画像：北海道Likers

ちょこんとドーム形がかわいらしい『SNOWDOME（スノードーム）』は、ナッツやブラウンチーズをベースとしてメレンゲを重ね、さらにチョコレートで包み込むというなんとも贅沢なスイーツ。

画像：北海道Likers

口に入れてみると、メレンゲのサクッふわっとした食感、チョコレートやブラウンチーズのなめらかでとろっとした食感に感動の連続！ 一口でこんなにも多彩な食感を楽しめるスイーツというのは珍しい気がします。チーズのほのかな塩みがまたいいアクセント。フレーバーはプレーンとチョコレートの2種類あります。

SNOWDOME（スノードーム）

4個入り 1,296円／8個入り 2,484円／アソートBOX（各6個入） 3,564円

2：ZACLET画像：北海道Likers

ザクッザクッと心地いい食感に、そのネーミングにも思わず納得の『ZACLET（ザクレ）』。『北海道バターのいとこ』を成型する際に生まれる端っこの生地を焼き上げ、ブラウンチーズを混ぜ合わせるとうGOOD NEWSならではの発想で生まれたスイーツです。

1箱にたっぷり入っているので、家族やお友達とおやつをシェアする場面が増える、夏休みの差し入れギフトにもぴったりです！

ZACLET（ザクレ）

1袋（130g） 1,512円

詳細情報画像：北海道Likers

HOKKAIDO BROWN CHEESE

住所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目７番地 大丸札幌店 地下1F ほっぺタウン 和洋菓子売場

ライターからの一言

生まれも育ちも北海道という生粋の道産子である筆者は、GOOD NEWSさんの「北海道の良素材を余すことなく活かそう」という視点や試みにいつも嬉しい気持ちになります。北海道ならではのスイーツをお土産にしたい、おしゃれでセンスのいい新・土産で友人をあっと言わせたい、そんなあなたにぜひ『HOKKAIDO BROWN CHEESE』がおすすめですよ。

取材・撮影・文／haruka

※この記事は執筆時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。