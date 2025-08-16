櫻井智さん死去、声優仲間たちが追悼 千葉繁「華のある女優さんでした」
声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。53歳。公式Xと所属事務所より発表された。今月4日に緊急入院していたが、多臓器癌の症状が悪化し亡くなったことが伝えられた。突然の訃報にSNS上では声優仲間たちから追悼の声があがっている。
【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智さんの最新グラビア
櫻井の公式Xでは「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
「櫻井智は病気からの完全なる復活を目指し、治療には常に私どもと一緒に前向きに懸命に取り組んでいましたが、このような結果となってしまい、私どもは大変悔しく悲痛な思いに暮れています。応援してくださっていた皆様には深くお詫び申し上げます」。
「葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。櫻井智所属事務所 株式会社フェザード」と伝えられた。
また、「8月17日の「TOMO夏2025ライブ！」中止に伴うチケットのご返金に際し、ご購入いただいたみなさまにご返金方法のご案内のメールをお送りしておりますが、ご返信をいただいていない方がまだいらっしゃいます。どうぞご一読くださいませ」と呼びかけている。
櫻井は1987年に3人組アイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、『マクロス7』ミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『るろうに剣心』巻町操役をはじめ、多数のアニメに出演し、洋画の吹き替えなどでも活躍したが、2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」「声優として演じていて私自身がそのような変化に耐えられず」と、突然の引退を発表した。
その後、2019年に活動を再開。人気アニメ『ポケットモンスター』では人気キャラクター・シロナ役を担当し、大きな話題となった。
突然の訃報に千葉繁は自身のXを更新し「櫻井智さんの訃報を知り驚いています…。笑顔がすてきなまっすぐで華のある女優さんでした。御冥福をお祈りします」と追悼。
かないみかも「智、長いお付き合いでしたね。中学生の時に出会い、いろいろな話しをしたね。近々美顔器あげる約束してたのに渡せずだったね。可愛くて頑張り屋さんだった智。また会える日まで、ご冥福をお祈りします」と思い出を振り返った。
大原さやかも「え…智さんえ？」、白石稔も「中学生の頃、少年自然の家の宣伝用の歌（未発売）を櫻井さんが歌っていて、マリンちゃんファンの俺は「この曲が欲しいです！」と先生にカセット貰いました。ファフナーで共演できた時は、本当に嬉しかったです。ご冥福をお祈りします」と別れを惜しんだ。
【写真】アイドル声優として人気…話題になった櫻井智さんの最新グラビア
櫻井の公式Xでは「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠しました。生前に頂戴しました多くの声援ならびにお見舞いのメッセージに深く御礼申し上げます」と報告。
「葬儀は私人として近親者のみで行われますので葬儀に関するお問い合わせ、取材はお控えくださいますようお願い申し上げます。ファンの皆様とのお別れ会は後日に執り行うことも検討してまいります。櫻井智所属事務所 株式会社フェザード」と伝えられた。
また、「8月17日の「TOMO夏2025ライブ！」中止に伴うチケットのご返金に際し、ご購入いただいたみなさまにご返金方法のご案内のメールをお送りしておりますが、ご返信をいただいていない方がまだいらっしゃいます。どうぞご一読くださいませ」と呼びかけている。
櫻井は1987年に3人組アイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとして芸能界デビュー。その後、声優に転身し、『マクロス7』ミレーヌ・ジーナス役、『怪盗セイント・テール』羽丘芽美／怪盗セイント・テール役、『るろうに剣心』巻町操役をはじめ、多数のアニメに出演し、洋画の吹き替えなどでも活躍したが、2016年9月に「役者としての大事な声が、かなり出づらくなってきているのを実感しています」「声優として演じていて私自身がそのような変化に耐えられず」と、突然の引退を発表した。
その後、2019年に活動を再開。人気アニメ『ポケットモンスター』では人気キャラクター・シロナ役を担当し、大きな話題となった。
突然の訃報に千葉繁は自身のXを更新し「櫻井智さんの訃報を知り驚いています…。笑顔がすてきなまっすぐで華のある女優さんでした。御冥福をお祈りします」と追悼。
かないみかも「智、長いお付き合いでしたね。中学生の時に出会い、いろいろな話しをしたね。近々美顔器あげる約束してたのに渡せずだったね。可愛くて頑張り屋さんだった智。また会える日まで、ご冥福をお祈りします」と思い出を振り返った。
大原さやかも「え…智さんえ？」、白石稔も「中学生の頃、少年自然の家の宣伝用の歌（未発売）を櫻井さんが歌っていて、マリンちゃんファンの俺は「この曲が欲しいです！」と先生にカセット貰いました。ファフナーで共演できた時は、本当に嬉しかったです。ご冥福をお祈りします」と別れを惜しんだ。