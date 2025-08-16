◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦で来場者に大人気アニメ「鬼滅の刃」のオリジナルキャップを配布。始球式には主人公・竈門炭治郎の着ぐるみも登場した。

日本で公開中の映画「鬼滅の刃 無限城編」は9月には米国でも公開予定で、公開に先立ちコラボレーションを実施。特製キャップは竈門炭治郎のイラストが施されており、つばは炭治郎が着ている緑と黒の市松模様をイメージしたデザインとなっている。

先着4万人に配布された特製キャップはすぐさまフリマアプリ「メルカリ」などに出品され、メルカリでは2万円台の出品が目立ち、1万8000円で売買が成立したケースもあった。

また、球場内にはフォトブースも設置され、「炭治郎キャップ」をかぶったファンで大行列。撮影した写真は小型カードサイズにプリントされ、ケースに入れて配布されるとあり、大盛況だった。

ドジャースは7月にも世界的に人気な日本のアニメ「ワンピース」とコラボ。主人公ルフィをイメージした麦わら帽子とトレーディングカードが配られ、大盛況を見せた。カードはすぐさま高額転売されるなど、人気を集めていた。