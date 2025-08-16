夏はコレだッ！！【ミニストップ】何度でもリピしたくなる♡「冷たいスイーツ」

祝・30周年！【ミニストップ】の夏の風物詩「ハロハロ」がアニバーサリーイヤーを迎え、全7種のラインアップで登場中です。この記事では、編集部が特におすすめする“激推し3種”をピックアップ。さらに、新発売のドリンクスイーツ情報も合わせてお届けします。

贅沢感あふれる「ハロハロ 果実氷ダブルメロン」

1つ目は、「ハロハロ 果実氷ダブルメロン」。急速冷凍した青肉メロンの果実氷に赤肉メロンを使ったソースをたっぷりかけ、こだわりの「北海道ミルクソフト」をトッピング。頑張った自分へのご褒美にぴったりな一杯です。

鮮やかなイエローが可愛い「ハロハロ パチパチレモンスカッシュ」

続いては「何度でもリピしたい！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介する「ハロハロ パチパチレモンスカッシュ」。レモンスカッシュに「北海道ミルクソフト」と、パチパチ弾けるキャンディーをトッピングした一杯です。フルーツミックスゼリー入りなのも嬉しいポイント。

迷ったらコレ！ 甘酸っぱい「ハロハロ 果実氷練乳いちご」

3つ目は、リニューアルして練乳感がアップした「ハロハロ 果実氷練乳いちご」。筆者もお気に入りで絶賛リピ中です。1口目は苺の氷、2口目はソフトクリーム、3口目は混ぜあわせてと、1個で3つの味を楽しんでいます。

病みつき必至！ ほろにが「まぜてのむ 深煎りコーヒーゼリー」

2種類のコーヒーエキスを使用したゼリーに「北海道ソフト」をのせた、「まぜてのむ 深煎りコーヒーゼリー」も見逃し厳禁。微細氷入りなので、しっかりとしたひんやり感も楽しめます。飲みごたえもあるので、ちょっとした小腹満たしにも良さそう。

【ミニストップ】には「冷たいスイーツ」がラインナップ豊富に揃っています。気分に合わせて選んでみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N