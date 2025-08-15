エ軍とド軍の女性レポーターのやりとりが話題に

13日（日本時間14日）までにエンゼルス本拠地で行われたドジャースとの「フリーウェイ・シリーズ」は、エンゼルスが3連勝で終えた。ドジャースの大谷翔平投手が2年前まで在籍した古巣への凱旋で、同じロサンゼルスに本拠地を置く球団同士の戦いということもあり、レポーター同士のやりとりも話題を集めている。

エンゼルスの地元放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ウエスト」でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんは、再会を果たしたドジャースの大谷翔平投手と記念撮影した写真などをインスタグラムに投稿。「ショーガールの生活…フリーウェイシリーズ・スイープ・バージョン」と文面を添えた。

この投稿に対して、ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが反応。「フリーウェイシリーズで最高の瞬間だったわ!! 貴方に会えて最高だったわ。そして、貴方たちが私たちを破る姿を見ることは最悪だったわ!!」とコメントを書き込んだ。

ウエストンさんの投稿にはワトソンさんとの2ショット写真もあり、あくまでレポーター同士のジョークとみられるが、この舌戦にファンも反応。「インクレディブル」「本当にほのぼのする」「素晴らしい写真」「エリカ、君はとてもクールだよ」「この写真に映っている勝者はエリカただ1人だ」「可愛すぎ」「貴方と一緒に写真を撮ったオオタニサンはとても嬉しそうな顔をしている」「エリカさん本当に素敵！」などのコメントが書き込まれた。（Full-Count編集部）