大丸梅田店で「ミッフィー展」開催！ シリーズ全32作品の原画やスケッチを日本初一堂に展開
ミッフィー誕生70周年を記念した展覧会「誕生70周年記念 ミッフィー展」が、8月14日（木）〜9月1日（月）の期間、大阪・大阪市にある大丸梅田店 15階 大丸ミュージアムで開催中だ。
【写真】今とは少し違う!? 初版のミッフィー
■ミッフィー誕生70周年を記念して開催
今回開催されている「誕生70周年記念 ミッフィー展」は、“もっと、もっと、ミッフィー”をテーマに、ディック・ブルーナ氏が描いた原画やスケッチが勢ぞろいする期間限定の展覧会。
会場では、ブルーナ氏が50年以上にわたって描き続けたミッフィーシリーズ全32作品の原画やスケッチを日本で初めて一堂に展開。素朴な線で描かれたミッフィーが、さまざまな経験をしていく様子を、1作品ずつ、みどころたっぷりにたどっていく。
また、初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』（1988年）、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』（1996年）の2作品に『うさこちゃんとたれみみくん』（2006年）を加えた3作品からは、特に多くの原画や資料が紹介され、ミッフィーの世界を深く知ることができる。
さらに、2005年に開催された「ミッフィー展」で紹介された、ブルーナ氏が原語の『うさこちゃんとうみ』を読む映像が20年ぶりに再公開されるほか、アーティストを夢見ていた若きブルーナ氏が描いた絵画作品やポスターなども展示中だ。
なお、本展の入場は全日日時指定制で、事前に来場日時を決めて入場券の購入が必要。日時指定の予約枠に空きがある場合は、会場で当日券が販売される。
