¡Ö¤Ê¤¼¤«ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÈà¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡×Ä®ÅÄ¹À¼ù¤¬Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¤È»×¤¦¿¹ÊÝJ¸åÇÚ¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡£¡ÈÊÒ»×¤¤Áê¼ê¡É¤ÏÃ«¸ý¾´¸ç
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¤¬¡¢DAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖÄ®ÅÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áê´Ø¿Þ¡×¤òºîÀ®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢£¶·î¤Ë½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ã«¸ý¾´¸ç¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾´¸ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À³Ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ä¤ä¶ìÀï¡£¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë·ÉÅÍ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ð¥¹¤Ç²¶¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥¹¤Ã¤Æ£²¿ÍÀÊ¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤ß¤ó¤Ê1¿Í¤º¤ÄºÂ¤ê¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë£±¿ÍÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¥Þ¥Á¤¯¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Æ¤¤¤Ä¤âÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤Ï¡¢²¶¤Ê¤é¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê£±¿Í¤ÇºÂ¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Ê¤éÎÙ¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÆâÅÄ»á¤¬¡Ö¡Ê£²¿Í¤Ç¡ËÃý¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖÃý¤ê¤Þ¤¹¡¢Ãý¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£Êé¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È£±Ç¯Á°¡¢ºò²Æ¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿27ºÐ¤ÎÀèÇÚ¤Ï¡¢Îø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Î·ëº§Êó¹ð¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÂç¸ø³«¡ª
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖÄ®ÅÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áê´Ø¿Þ¡×¤òºîÀ®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢£¶·î¤Ë½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ã«¸ý¾´¸ç¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾´¸ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À³Ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ä¤ä¶ìÀï¡£¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë·ÉÅÍ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÆâÅÄ»á¤¬¡Ö¡Ê£²¿Í¤Ç¡ËÃý¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖÃý¤ê¤Þ¤¹¡¢Ãý¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£Êé¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È£±Ç¯Á°¡¢ºò²Æ¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿27ºÐ¤ÎÀèÇÚ¤Ï¡¢Îø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ®ÅÄ¹À¼ù¤Î·ëº§Êó¹ð¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÂç¸ø³«¡ª