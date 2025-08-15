『えっ、朝から呑んじゃっていいんですか？』 ザ・背徳感＆特別感 朝から市場で最高の海鮮グルメとお酒を大満喫！８月１６日（土）夜１０時００分～ＢＳテレ東で３週連続放送 「イチバで朝呑み」

©ＢＳテレ東

朝から一杯、ちょっとだけ背徳感。でも、うまい！ＢＳテレ東では、そんな“朝呑みのよろこび”を堪能する新番組「イチバで朝呑み」を8月16日（土）夜10時から3週連続で放送します。舞台は、早朝から活気にあふれ、新鮮な食材が揃う全国各地の市場。市場内や周辺にある食堂では、連日「朝呑み」を楽しむお客さんで大盛況です。おじゃまするのは、プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子。お酒も食べることも大好きという彼女が、イチバメシと朝呑みの魅力にどっぷり浸かります。ビール＆刺身盛り、アジフライ、締めの○○…市場という最高のロケーションで、笑顔とお酒が止まりません。さらに!!市場で働く方と食堂の常連客たちとのふれあいや、市場の魅力もたっぷり紹介します。 記念すべき第１弾は、東京・足立区の「足立市場」。都内で唯一、水産物専門の中央卸売市場として知られるこの場所では、朝からオープンする食堂で海鮮グルメを存分に楽しめます。「朝から呑むって、こんなに幸せだったのか…」と思わずつぶやいてしまうこと間違いなし！ゆるっと贅沢な大人時間をお届けします。「イチバで朝呑み」、ぜひお楽しみください！

©ＢＳテレ東

≪出演者コメント≫

■村上佳菜子

市場の新鮮な海鮮グルメとお酒が最高にマッチしていて、呑みすぎちゃいました。朝9時前なんですけど、もう“出来上がってます”（笑）。朝呑みの魅力は、一言で言うと「贅沢」。“だらん”とする1日と決めて、朝から食べて呑んで、家に帰ったらソファに寝転んで、落ち着いたら散歩に行って・・・。全部セットで「朝呑み」の魅力だと思います。「朝呑み」クセになりそう（笑）。

©ＢＳテレ東

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・大川文秀（ＢＳテレビ東京 制作局）

「朝から呑む」という背徳感満載の企画ですが、そんな番組を本気で制作してしまいました。初回ロケ地の足立市場は、活気もグルメも100点満点。村上佳菜子さんの飲みっぷり・食べっぷりにも注目です。制作スタッフも、市場と食堂の雰囲気に飲まれて（？）、撮影中に「あぁ自分も早くビール呑みたい…」と何度もつぶやいていました。旨いグルメ、旨い酒でご褒美になる朝。見終わったあとに「早起きして、市場で朝呑みしてみようかな」と思っていただけたら嬉しいです。

©ＢＳテレ東

≪番組概要≫

【タイトル】 「イチバで朝呑み」

【放送日時】 2025年８月１６ 日（土）夜10:00～10:30 3週連続放送

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて順次配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp

▶TVer:https://tver.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 村上佳菜子

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/ichiba_asanomi/