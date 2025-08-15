ミッフィー誕生70周年『ミッフィー展』が開催　過去描かれてきたミッフィー絵本の歴史を追う

『誕生70周年記念 ミッフィー展』が大丸ミュージアム＜梅田＞大丸梅田店15階にて2025年8月14日（木）～9月1日（月）まで開催される。

【画像】『誕生70周年記念 ミッフィー展』で飾られるミッフィーの歴史の数々

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎え、それを記念して、「もっと、もっと、ミッフィー」をテーマに「誕生70周年記念 ミッフィー展」が開催される。1955 年に誕生した『ちいさなうさこちゃん』（初版）から、2009年の『うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの』まで、ブルーナが50 年以上にわたって描き続けたミッフィーシリーズ。本展では、全32作品の原画やスケッチを日本で初めて一堂に展示される。

初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』（1988年）、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』（1996年）の2作品に『うさこちゃんとたれみみくん』（2006年）を加えた3作品からは、特に多くの原画や資料を紹介。2005年に開催された「ミッフィー展」で紹介された、ブルーナが原語の「うさこちゃんとうみ」を読む映像の20年ぶり再公開や、若きブルーナが描いた絵画作品なども展示され、盛り沢山の内容となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）