＜5個セットで330円！？＞【3COINS】完売前にGETしたい！「コスパ最強アクセ」

コーデがなんだか物足りない……。そんなときは、コーデのちょっとしたアクセントにぴったりなアクセサリーがあると重宝しそう。【3COINS（スリーコインズ）】なら、コーデをおしゃれに格上げできるアクセが見つかるかも。今回は5個で\330（税込）と高コスパな「アクセサリーセット」をご紹介。プチプラとは思えないほど繊細で魅力的なデザインのアクセは、完売前にぜひチェックして。

ヘアアレンジのバリエーションが広がるヘアゴムセット

【3COINS】「マルチMIXポニー5個セット」\330（税込）

落ち着いたワントーンで揃えられたヘアゴムセットは異なるデザインが5種類も入っていて、なんとこの価格。シンプルで上品なものから、ゴールドのビーズがアクセントになった華やかなデザインまで、気分に合わせて使い分けできるのが魅力です。トレンドの玉ねぎヘアアレンジで重ねづけもおすすめ。

繊細デザインのリングで品格アップ

【3COINS】「マルチリング5本セット」\330（税込）

ツヤ感のあるシンプルなリングや、ねじれデザイン、六角形など、1つずつの個性があるリングセット。華奢なラインは繊細な雰囲気で高見え感もあり、大人女性の着こなしを品よく格上げしてくれる予感。単品使いはもちろん、重ねづけしても派手すぎずバランスよくまとまりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M