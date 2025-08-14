元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏は、リヴァプールが今シーズンのプレミアリーグ優勝候補最有力だと考えているようだ。英『METRO』が報じている。



昨シーズン、アルネ・スロット新体制ながらも圧巻の強さを発揮しプレミアリーグを制したリヴァプール。今夏の移籍市場では積極的な補強を行っており、フロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポン、ミロシュ・ケルケズらを獲得し、さらなる戦力アップに務めている。





PK戦で負けてしまったものの、クリスタル・パレスとのコミュニティ・シールドでリヴァプールの新戦力たちは躍動し、スロット率いるチームは今シーズンも猛威を振るうことが予想される。そんなリヴァプールで注目を集めているのがニューカッスルFWアレクサンデル・イサクを獲得するかどうかだが、ルーニー氏は「私はすでにリヴァプールが今年の優勝候補だと見ているが、イサクが加入すれば、彼らは止められない存在になるだろう」と語っており、昨シーズンプレミア34試合で23ゴールを決めた万能ストライカーの加入はプレミア2連覇をより確実にするだろうと考えているようだ。また同氏は今夏レアル・マドリードに移籍したトレント・アレクサンダー・アーノルドに代わる右SBをすぐに獲得できた点も大きいと語っており、「ジェレミー（フリンポン）にはサイドで多くのチャンスとゴールを生み出すだけの資質がある」と期待感を語っている。イサクが移籍するかどうかはまだ不明で最後まで注目を集めることは間違いないが、リヴァプールはプレミア2連覇を達成できるのか、注目だ。