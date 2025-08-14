8月13日放送の『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』（TBS系）に、STARTO社のアイドルが出演。フードファイター級の大食いっぷりを披露し、ファンも思わず驚嘆する事態となっている。

そのアイドルとは、ACEesの佐藤龍我（22）だ。今回、番組では「1日1kg以上3日連続で体重を増やせるのか」という説を検証することに。この企画に佐藤は北京五輪男子400mメドレーリレーの銅メダリストである元競泳選手の宮下純一（41）と、元消防士の芸人・ワタリ119（31）とともに参加した。

ルールは3食好きなものを好きなだけ食べて、翌朝の体重測定で1kg以上増えればチャレンジ継続。いっぽうで、体重増加が1kgを下回ったらその場で帰宅するというもの。

チャレンジを開始すると、佐藤は早速朝からオムライスをオーダー。「子どもが好きなやつってカロリーが多いイメージなんです」といい、3日間は小学生が好きな食事を中心に食べていくことにすると宣言した。

オムライスをわずか5分で食べ終えた佐藤は、続けてカレーライスを完食し、さらにカレーライスをもう1杯おかわり。宮下がバター醤油ご飯を注文すると、同じくバター醤油ご飯をオーダーし、その後ヨーグルトも食べた。

この調子で佐藤はどんどん大量の食事を平らげていった。昼ごはんには14貫もの寿司と卵焼き、アイス、ホルモンちゃんぽんを食べ、宮下は思わず「正直、佐藤くんのことナメてた。絶対そんな食べれないと思ってた」と感心。佐藤は「食べていいって言われると食べちゃいますね」と述べ、最後に再びアイスを食べた。

さらに、夜ご飯には唐揚げ定食、家系ラーメン、ショートケーキ、団子4本、クレープ、大学芋などを食べ、1日で総重量5kg、約7300kcalを摂取。そして2日目の朝、体重測定をすると66.5kgから68.5kgに増えており、1日目は見事成功となった。

■3日間で総重量約15kg、約2万kcalを平らげる

佐藤は2日目の朝、ハンバーガーとフライドポテトのセット、うな玉丼、アイス、ハヤシライス、バナナヨーグルト。昼には広島風お好み焼き、おにぎり2個、バナナ。夜は焼肉定食、冷麺、ラーメン、デザートを食べ、1日で総重量4.5kg、約7400kcalを完食。そして3日目の朝の体重測定も見事クリアした。

3日目の朝食はおろしうどん、納豆卵かけご飯、カレー。昼食に1.5人前の和風パスタ、いちご1パック。夜ご飯に冷やし中華2杯、アサイーボウルにチーズケーキ、カツ丼を食べ切った。この日は総重量5.3kg、約5000kcalを食べることに。

しかし、4日目の朝に体重測定したところ、体重は69.8kgから70.1kgにしか増えておらずチャレンジ失敗に。他の2人は成功していたため、唯一の脱落者となってしまった。そのためワタリが「3人でリベンジですね」と言うと、佐藤も「リベンジですね！」と再挑戦を誓っていた。

「佐藤さんは男性ファッション誌『FINEBOYS』でレギュラーモデルを務めるなど、高身長のすらっとしたモデル体型で有名ですが、じつはかなりの大食漢です。

『美 少年』時代、’20年10月5日にアップされたYouTubeの動画では、メンバー全員でアレンジした中華まんを6個食べる企画に挑戦。その5日後にアップされた動画は、炊き込みご飯を6杯食べるというもので、どちらの動画も同じ格好で同じ撮影場所だったため《1日で中華まんも炊き込みご飯も食べたのでは？》《どんな胃袋なの？》とファンを驚かせていました。

また、今年6月、YouTubeにアップされた、ACEesのメンバー5人で串揚げ150本を食べるというチャレンジの最中にも、この企画そのものが大食い企画にも関わらず『大食い企画やりたいね』と発言するほどで、食べることが大好きなようです。ファンは佐藤さんが大食いと知ってはいましたが、その実力は未知だったため、今回の番組での豪快な食べっぷりに驚いているようです」（芸能関係者）

身長180cm、体重66kgというスリムな体にも関わらず、3日間で総重量約15kg、約2万kcalを平らげた佐藤。Xでは、こんな声があがっている。

《龍我の食べっぷりすごかったな…アイドルの「僕（私）いっぱい食べるんで」は全く信じてなかったけど、想像の5倍食べてた》

《龍我、いっぱい食べることは知ってたけどこれほどとは笑》

《龍我くん想像以上に大食いで驚き！！！！》

《数年応援してきても知らなかった推しの一面：フードファイターだった》