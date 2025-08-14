【直後映像】｢離れろ!離れろ!｣深夜JR浜松駅近くの衝突事故で車が爆発･炎上…騒然とした状況がカメラに(静岡)
繁華街で激しく炎上する車。13日夜遅く、JR浜松駅近くで車同士が衝突する事故があり、1台の車が全焼。その発生直後の現場をカメラがとらえていました。
13日夜11時頃、JR浜松駅からわずか400メートルほどの中心市街地で…。
（記者）
「今、車から火が上がっています。大きな炎が見えます」
道路の真ん中で、真っ赤に燃え上がる1台の車。撮影を進めていると、突然…。
（記者）
「大きな爆発音が聞こえました」
（現場の人）
「離れろ！離れろ！」
車のエンジン付近から上がっていた炎は、大きな爆発音とともに、さらに激しくなりました。
警察や消防によりますと13日午後11時ごろ、浜松市中央区鍛冶町で、通行人から「車同士の交通事故で車のエンジンから火が出ている」と消防に通報がありました。
実は、この車、すぐ近くの鍛冶町交差点で右折しようとしたところ、直進してきた車と衝突する事故を起こし、その直後、火が出た模様です。
（記者）
「今、何度も爆発音が聞こえました」
車は、時折、爆発音を響かせながら炎上しましたが、約30分後に消し止められました。車に乗っていた人は避難し、けがはないということです。この車両火災の影響で、現場付近は約1時間にわたり通行止めとなりました。