繁華街で激しく炎上する車。13日夜遅く、JR浜松駅近くで車同士が衝突する事故があり、1台の車が全焼。その発生直後の現場をカメラがとらえていました。



13日夜11時頃、JR浜松駅からわずか400メートルほどの中心市街地で…。



（記者）

「今、車から火が上がっています。大きな炎が見えます」



道路の真ん中で、真っ赤に燃え上がる1台の車。撮影を進めていると、突然…。



