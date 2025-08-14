積極補強が続くチェルシーは売却も進めている。



ジャーナリストのマッテオ・モレット氏によると、ナポリはチェルシーに所属する21歳のU-20イングランド代表MFカーニー・チュクウェメカの獲得に動くという。



アストン・ヴィラの下部組織出身であるチュクウェメカは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2022年8月にアストン・ヴィラから2000万ポンドの移籍金でチェルシーに完全移籍。若く才能も豊かということもあり、チェルシーと6年契約という大型契約を結んだチュクウェメカだったが、同クラブ移籍後は怪我の影響もあり、主力定着には至らず。しかし今冬レンタル移籍で加入したドルトムントでは公式戦17試合で1ゴールと出場機会を得るなど新天地では輝きを取り戻しつつある。





そんなチュクウェメカだがチェルシー退団は確実に。同氏によると、ナポリは今夏新たなMF獲得を検討しており、候補の1人としてチュクウェメカをリストアップしたとのこと。すでにナポリはチュクウェメカと接触済みで獲得に向けて動いているという。チェルシー退団が濃厚になっているチュクウェメカ。新天地には昨季後半レンタル移籍で在籍したドルトムントも候補に挙がっているが、果たしてどのクラブに移籍するのだろうか。