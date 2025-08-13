富山が福岡FW前田一翔を期限付き移籍で獲得

カターレ富山は、8月12日にアビスパ福岡からFW前田一翔を期限付き移籍で獲得すると発表した。

契約期間は今季いっぱいとされている。

アビスパ福岡の下部組織で育った前田は、トップ昇格した今季の6月に19歳の誕生日を迎えたばかりの若手FWで、今季は公式戦5試合に出場で1ゴールの成績を残していた。福岡の公式サイトを通じ「カターレ富山に期限付き移籍することになりました。貴重な時間にする為に、必ずパワーアップして帰ってきます。そして、アビスパ福岡の勝利に貢献できる選手になる為に頑張ってきます！ これからも応援していただけると嬉しいです。絶対に成長します。行ってきます！」とコメントを寄せた。

また、富山の公式サイトを通じては「カターレ富山に関わる皆様、はじめまして！ この度、アビスパ福岡から期限付きで加入することになりました、前田一翔です！ カターレ富山の勝利のために全力で闘います。応援よろしくお願いします！」とコメントしている。

ファンからは「ポテンシャルは無限大」「大暴れしてくれそう」「声出た」「びっくり！」「おぉ！」「期待しかない」「なんかきた！」など、活躍を期待する声がさまざま寄せられた。

今季J3からJ2に昇格した富山は、降格圏内の18位と苦戦している。中でも昨季までのエースでJ2昇格プレーオフでも活躍したFW碓井聖生が今季から福岡に移籍し、ここまで25試合で21得点と得点力不足に苦しんでいるところで、逆に福岡から若手FWの補強となった。2014年以来のJ2復帰となっている今季、残留を勝ち取る力になれるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）