◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

力を振り絞った。7回1死一、二塁のピンチ。巨人・森田はぐっと奥歯をかみしめた。岡林を132キロスライダー、続く山本を140キロフォークで連続空振り三振。7回2安打無失点の快投で、19年の高橋優貴以来、球団6年ぶりのプロ初先発初勝利からの連勝を飾った。

「疲れもあった中でゼロで抑えることができて良かったです」

プロ初先発初勝利を飾った6日のヤクルト戦から中5日。92球での6回2安打無失点を超え、7回、97球はいずれもプロ最多だった。運命を変えた日も真夏だった。「評価される日になった」と振り返る富山商時代の14年8月11日。エース左腕として夏の甲子園のマウンドに立っていた。1回戦の日大鶴ケ丘（東京）戦で6安打完封。17日の関西との2回戦も4安打1失点で連続完投を飾った。富山商41年ぶりの夏2勝。世代では指折りの左腕として注目を集めた。

法大、Honda鈴鹿を経て、23年ドラフト2位で巨人入り。1年目の昨季は左肘手術を経験し、同期入団では唯一、1軍出場できなかった。「あれが全盛期だよねって言われたくなかった」。聖地で輝いた高校時代を超える姿を見せたい。11年前と同じく、真夏の連続勝利。先発では2試合計13回無失点の若き左腕に阿部監督も「素晴らしい内容。ボールも多分思ったより動いている。高さも間違えない」と称えた。

9連戦で2勝を挙げ、この日は疲労を考慮した大勢が2日連続でベンチを外れる中、7回を投げ抜いた。再び貯金1に導いた森田。ドラフト同期からは“おじさん”とも呼ばれる2年目の28歳が、勝負の後半戦でブレークの予感だ。（村井 樹）

≪岸田“不敗”5号≫岸田が不敗神話弾継続で同学年の森田を強力サポートした。3回に2点を先制し、なおも2死二塁。昨年を超え、自己最多となる左越え5号2ラン。「一発で仕留められて良かった」と笑顔を見せた。これで本塁打を打った試合は5戦5勝。「点が取れればこっちもやりやすくなるし、投手も投げやすくなる」と胸を張った。