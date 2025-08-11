１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）は、広陵（広島）が１０日に第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退したことを報じた。

コメンテーターのお笑いタレント・大久保佳代子は前代未聞の大会開催中の出場辞退について「このタイミングで辞退するのは本当に選手からしたら、かわいそうだなと思いつつ、こうやって複数の暴行の事案が出てくるというのは、この野球部に何かがあるんだろうなと」とコメント。

「でも、最初のカップラーメン（が発端の暴行）の件については報告書も出て、厳重注意処分も受けてますよね。一応終わってるという…。そこ（報告）だけを信じると。だとしたら、選手からしたら終わってるはずなのにって。かわいそうって、いたたまれない気持ちにもなりますけど、何が本当かわからないから」と続けていた。

広陵を巡ってはＳＮＳ上で暴力事案が判明。５日には日本高野連が３月に厳重注意とした事案があったことを発表し、６日には学校も野球部員の暴力行為を公表した。さらには別の事案で元部員が被害を訴えていることも判明し、同校では元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置して調査を進めてきた。