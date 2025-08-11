¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¤Ä¤Ç¤ÎÅÐÈÄ²óÈò¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÃ£¹§ÂÀ¤Ï¾Íè¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè£µ²ó Ã£¹§ÂÀ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡ËÁ°ÊÔ
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é¡¢º£µ¨¤â½çÄ´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê£¸·î10Æü¸½ºß¡Ë£¶¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.60¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀ¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¤â¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Îíý¤Ê¤é......¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·Íý¹â¡ÊÆàÎÉ¡Ë»þÂå¤«¤é¤½¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡Û
Å·Íý¹â¹»»þÂå¤ÎÃ£¹§ÂÀ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡Ã£¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎºÇÂ®¤Ï¡¢3Ç¯²Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Î9·î¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿149¥¥í¡£¤½¤â¤½¤âËÜ¿Í¤Ï150¥¥í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë´Ø¿´¤ÏÉã¤ËÍê¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¥é¥×¥½¡¼¥É¡Ù¤ÇÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²óÅ¾¿ô¤ä²óÅ¾¼´¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤éËá¤¤¤Æ¤¤¤¿µå¼Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë»×¹ÍÎÏ¡£¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã£¤ÎÆâÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã£¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃ±¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµ¤¤Ç¤½¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤¿Àè¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Î²áÄø¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¹â¹»¤Î£³Ç¯´Ö¡£Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã£¤¬¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÁªÈ´¤À¤í¤¦¡£
¡¡½éÀï¤ÎµÜºê¾¦Àï¤Ç¤Ï¡¢10Ã¥»°¿¶¤Ç1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¡£2²óÀï¤Ï·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë£²°ÂÂÇ¡¢£¸Ã¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡£¤Ä¤Å¤¯½à¡¹·è¾¡¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡ËÀï¤Ï£¸²ó¤òÅê¤²¤Æ£¸°ÂÂÇ¡¢£¸»Í»àµå¡¢6Ã¥»°¿¶¤Ç£³¼ºÅÀ¡£ËÜÍè¤Î½ÐÍè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÁªÈ´¤Î½éÀï¤È£²ÀïÌÜ¤ÇÅê¤²¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½©¤Ë´ÑÀï¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú£²ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤ò±Û¤¨¤Æ·ãÊÑ¡Û
¡¡½é¤á¤ÆÃ£¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯½©¤Î¶áµ¦Âç²ñ·è¾¡¤ÎÂçºå¶Í°þÀï¤À¤Ã¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î´ÑÀï¤Çµå¶Ú¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÎÂåÂØÂç²ñ¡¢¹Ã»Ò±à¸òÎ®»î¹ç¤â´ÑÀï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼¡¤Ë´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯½©¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¶áµ¦Âç²ñ¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢Åêµå¤Ï£²¼ïÎà¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é´ÑÀï¤«¤é£±Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢´üÂÔ¤òºÇÂç¸Â¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î·×Â¬¤Ç¤â140¥¥í¼å¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¿È¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µå¼Á¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¹â¹»À¸³è£²ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤ò±Û¤¨¤¿£³Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÇ÷ÎÏ¤¬Áý¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤ä°µÎÏ¤¬¡¢½©¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã£¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿²óÅ¾¿ô¤ÎÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªÈ´¤Ï1½µ´Ö500µå¤Îµå¿ôÀ©¸Â¤¬Æ³Æþ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¤ÇÃ£¤Îµå¿ô¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÀçÂæ°é±ÑÀï¤Çº¸ÏÆÊ¢¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤¿½à·è¾¡¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏÀï¡Ë¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ç¡¢Ã£¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¹»¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÅê¤²¤º¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤¢¤²¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»þÂå¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Î»×¹Í¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ£¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÁªÈ´¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡ÁªÈ´¤¬½ª¤ï¤ê²Æ¤Ø¸þ¤«¤¦»þ¤Ë¡¢Ã£¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁªÈ´¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤¢¤È£²¤Ä¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ°ì¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡£¾¯¡¹ÄË¤¯¤Æ¤â......¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÅê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ¤Î50¡ó¤ÎÎÏ¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÁª¼ê¤¬100¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤¬º£¡¢¾å¤Ê¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¡£¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÍâÆü¤Ï£±Æü¶õ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅêµåÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¤È·Ú¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½à·è¾¡¤Ï»î¹çÅ¸³«¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÅê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿Ã£¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤â¤·²Æ¤Ë¡¢¸©Âç²ñ·è¾¡¤ä¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î½ªÈ×¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤âÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤Ë¤â¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÁªÈ´¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ·èÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö½Õ¤è¤ê·èÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Ê¬¡¢¤½¤³¤ÇÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¨¡¨¡¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¡ÖÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡©
¡Ö¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤¿¤é¤Õ¤Ä¤¦¤Ë³ä¤êÀÚ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¡¡ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò2Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬Àè¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«......¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁªÈ´¤Î»î¹ç¸å¡¢Ã£¼«¤é¤¬Àè¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆ²¡¹¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÃ£¤Î¹Í¤¨¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡ÚÉé¤±¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î²Æ¡£Å·Íý¤ÏÆàÎÉÂç²ñ½à·è¾¡¤Ç¹âÅÄ¾¦¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡££µ²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿Ã£¤¬ºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£Ã£¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï£µ·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ò¥¸¤Ë±ê¾É¤¬½Ð¤Æ¡¢£¶·î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅêµå¤ò¤»¤º¡££··î¤«¤éÎÏ¤ò¤³¤á¤ÆÅê¤²»Ï¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Âç²ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï11¡£ÆàÎÉÂç²ñ¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎË¡Î´»û¹ñºÝÀï¤Ç¤Ï84µå¤Ç13Ã¥»°¿¶´°Éõ¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¹¥Ä´»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ£¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤â¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë£²¡¢£³¥¥íÃÙ¤¯¤Æ¡¢ÁªÈ´¤Ç¤Ï2300¡Á2400Âæ¤À¤Ã¤¿²óÅ¾¿ô¤â¡¢²Æ¤ÎÂç²ñÁ°¤Ï2200Âæ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Âç²ñÃæ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÃ£¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿Æü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤¿Æü¡¢ÎÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼¡¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎý½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¡¤Á¤âÉé¤±¤â¡¢¼ºÇÔ¤âÀ®¸ù¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¼¡¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ï½ê¤ËÀ®¸ù¼Ô¤Î»×¹Í¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¡£ÇÔÀï¤ÎÍâÆü¤«¤é¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥¸¥à¤Ë¤âÄÌ¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤äÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£¸·îËö¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë149¥¥í¤òµÏ¿¡£¹Ã»Ò±à¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃË¤Ï¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£