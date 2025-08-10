ブルージェイズのフロント入りした加藤豪将氏

【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

試合前に意外な組み合わせが実現した。ドジャースの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、本拠地のブルージェイズ戦前に、元日本ハムの加藤豪将氏と談笑。メジャーリーグや日本ハムなど、経歴に共通点があるが、プロでは接点がなかった2人の邂逅に「なんだか新鮮」などの反応が相次いだ。

ブルージェイズでアナリストを務め、前日8日（同9日）にはドジャースの佐々木朗希投手とも会話を交わしていた加藤氏。この日も試合前に大谷に近づき、グラブを手に談笑する様子が見られた。

日本ハムからメジャーリーグに進んだ大谷と、メジャーリーグから日本ハムに“逆輸入”となった加藤氏。同い年だがプロでの対戦もなかった2人の会話に「一緒にプレーしたことはなかったけれど、タメだし色々話が合うのかな？」「ファイターズの話かな」「なんか不思議だけど2人ともクレバーだから面白そうな話をしそう」「なんだろこの不思議な感じ」「全然接点はありませんけれどね」「おおおお!!」などの声が見られた。

加藤氏は2013年の米ドラフト2巡目でヤンキースに入団。2022年には10年目にしてブルージェイズでメジャーデビューを果たした。2022年オフにドラフト3位で日本ハムに入団し、昨年限りで現役を引退。現在はブルージェイズでデータを使って選手に助言するアナリストを務めている。（Full-Count編集部）