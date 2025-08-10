プレシーズンマッチ、フィオレンティーナ戦（1-1）の後、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官ルベン・アモリムはメイソン・マウントを称賛した。



2023年夏にチェルシーから総額6000万ポンドの移籍金で加わった同選手だが、ユナイテッドでは苦戦が続いている。ここ2シーズンは怪我にも悩まされており、加入1年目は公式戦20試合で1ゴール1アシスト、プレイタイムは756分、そして昨シーズンは公式戦26試合で3ゴール、プレイタイムは952分に留まっている。





ユナイテッドで7番を背負うマウントの加入後のパフォーマンスは批判されることが多いが、アモリムはフィオレンティーナ戦の後、同選手を称賛した。「彼（メイソン・マウント）の働きぶりは信じられないほど素晴らしい。常にポジションを動き回り、すべてのポジションを熟知しているだけでなく、他の選手たちの動きも把握している。ファーストチームを準備する上で、良いテストになった」（クラブの公式サイトより）新加入のベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモらにも期待がかかるが、3年目を迎える7番の爆発を待つユナイテッドファンも多いだろう。まずは怪我なく1年を通してプレイすることが求められるマウント。プレミアリーグの開幕戦はアーセナルといきなりのビッグマッチだが、アモリム・ユナイテッドは白星スタートを切れるか。