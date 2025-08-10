Image: 株式会社デジタローグ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

日中のパフォーマンスのカギ、もしかすると睡眠時の枕が握っているのかもしれません。

人生の約3分の1を費やす睡眠時間。ここをただの休息から、「明日への鋭気を養うための戦略的投資」へと進化させる。そのためには自分に合った枕が必要です。

幅広い寝姿勢を受け入れるXのフォルムがユニークな「睡速1.0」、こちらが快適な寝心地をサポートしてくれそうです。この枕のどこが斬新なのか、その特長に迫ります。

横向き・うつ伏せもOK、懐の深いX型フォルム

Image: 株式会社デジタローグ

「睡速1.0」の最大の特長は、名前の由来でもあるX型のフォルム。このユニークな形状が、仰向け・横向き・うつ伏せ…といった寝姿勢に対応する柔軟性をもたらします。

たとえば仰向けでは、くぼみが後頭部を優しくホールドし、頚椎の自然なS字カーブに寄り添ってサポートします。

Image: 株式会社デジタローグ

横向きになったときには、サイドのふくらみのおかげで背骨が床とが平行に。肩や首の圧迫感を巧みに逃がしてくれます。

また、なだらかな傾斜が、睡眠中の自然な動きを妨げず、スムーズな寝返りもサポートしてくれる。この懐の深さこそ、「睡速1.0」が目指した答えです。

素材がもたらす「もっちり感」

Image: 株式会社デジタローグ

センター、サイドの内部に使われているのは、性質の異なる3種類の素材。

流動性の高い極小発泡ビーズ安定感のある低反発ウレタンエアリーなポリエステル綿

これら特性の異なる素材が、枕の中で複雑に作用しあうことで、「もっちり」としながらも頼りがいのある弾力を生み出しているんです。

独自のX型形状がどんな寝方にもフィットする。もっちモチ絶妙寝心地枕【睡速1.0】 8320円 【数量限定 35％OFF】睡速1.0 1点 商品をチェックする

Image: 株式会社デジタローグ

さらに首が当たる部分の中材には、流動性をもたらす超極小発泡ビーズと反発性に優れたラテックスゴムを採用。「沈み込みすぎないのに包まれる」という絶妙なバランスが生まれます。

快適な寝心地で重要になる枕の硬さについても、プロジェクトチームが独自検証。導き出した13.0Nという絶妙な硬さが、頭部を理想的な状態で受け止めてくれます。

快適なコンディションは、清潔さから

Image: 株式会社デジタローグ

毎日、肌に直接触れるモノだからこそ、その衛生面にはこだわりたいところ。「睡速1.0」は、枕本体をそのまま洗濯機で丸洗いすることが可能です。

汗や汚れが気になったときに、いつでも手軽にリフレッシュできる。この手間いらずな仕様は、忙しいビジネスパーソンにとって強い味方になりそうです。

Image: 株式会社デジタローグ

製造を手がけるのは、これまで185万個以上の枕を世に送り出してきた専門メーカー。モニター調査では94％の人が「気持ちよく眠れた」と評価（50人を対象とした自社調査）した事実も、その信頼性の高さを物語っていますね。

「睡眠」という名の自己投資。その価値を最大化するための賢い選択肢がここにあります。気持ちよく朝を迎え、「よく眠れた」のひと言から活動的な1日をスタートする。そんな快活な日々を迎える準備を、ぜひ始めてみてください。

独自のX型形状がどんな寝方にもフィットする。もっちモチ絶妙寝心地枕【睡速1.0】 8320円 【数量限定 35％OFF】睡速1.0 1点 商品をチェックする

＞＞独自のX型形状がどんな寝方にもフィットする。もっちモチ絶妙寝心地枕【睡速1.0】

Image: 株式会社デジタローグ

Source: CoSTORY