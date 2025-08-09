スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【アプワイザー・リッシェ】レディ向きデニムが充実♡甘口トップスの引き立て役にはデニムパンツがベストバランサー♡

出典: 美人百花.com

トレンド上手な抜け感と、甘トップスにもマッチするバランスが納得の可愛さ♪ ハート刺しゅうとフリルの胸きゅんトップスを、ゆるっとデニムで着崩すのが今どきバランス♡

Press comment

「ほどよいセミカーブシルエットがカジュアルにも、 きれいめコーデの外しにも活躍。5色展開なので色違いでゲットされる方も続出です♪」(プレス 江原さん)

パンツ￥17,600、ブラウス￥17,600/ともにアプワイザー・リッシェ イヤリング￥7,920/イットアトリエ(14 SHOWROOM) バッグ￥193,600/J&M デヴィッドソン(J&M デヴィッドソン カスタマーセンター) パンプス￥22,000/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部