第2子妊娠中のフリーアナウンサー・杉崎美香（46）が、妊娠9カ月目のマタニティコーデを披露した。

【映像】杉崎美香のふっくらとしたおなかが見える全身ショット

杉崎は2015年1月、5歳年下の一般男性と結婚。長男（9）の育児に奮闘している。

2025年6月14日に更新したInstagramでは、「実は今、おなかの中で赤ちゃんがスクスク育ってくれています。8カ月目を迎え、妊娠後期に入りました」と、第2子を妊娠していることを公表し、高齢で出産することへの思いをつづっていた。

「現在9歳の息子が、幼稚園の年長さんの時、突然こんなふうに言いました。『ぼくが2ねんせいになったら赤ちゃんくるよ！』と。私の中では、息子が生まれたことで心から満たされ、さらにはワンオペ育児の大変さを味わっていたので、もう1人というのは年齢的に考えてもないだろうな〜と思っていたのですが、息子の言葉が心に残り、その言葉に導かれるように少しずつ気持ちが変化していき、息子の言う赤ちゃんが本当に待っているならお迎えしたい。もう1人、人生の仲間が増えることは、家族にとってすごくいいことなんじゃないか！と心底思えるようになりました」

その後は、ふっくらとしたおなかが見える全身ショットや妊娠後期のつわりに悩まされていることなど、妊娠中の生活について発信してきた杉崎。

2025年8月8日の更新では、「妊娠9カ月目の頃はマタニティ服ではないこのワンピをよく着ていました！上半身はニット地でよく伸びて動きやすい。スカート部分はふんわり可愛いです。おなかが大きくても着られるこの2枚のワンピースは、お出掛けの時に本当に重宝しました」と、妊娠9カ月目のマタニティコーデを披露している。

妊娠9カ月目のマタニティコーデ

杉崎の投稿に、ファンからは「妊婦さんに見えない！可愛すぎます」「どれも似合いますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）