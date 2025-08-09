コメディアン・俳優・映画監督として活躍するクリス・ロックがA24と初めてタッグを組む長編映画（タイトル未定）に豪華キャストが結集した。米が報じている。

本作は才能あふれる女優ミスティ・グリーンがキャリアを狂わせるものの、過去の知人によってカムバックのチャンスを与えられるストーリー。すでにアメリカ・ロサンゼルスにて撮影が実施されている。

報道によると、主演は「窓際のスパイ」（2022-）のロザリンド・イレーザー。共演に『スター・ウォーズ』シリーズや『メガロポリス』（2024、日2025）など話題作が続くアダム・ドライバー、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズや『NOPE/ノープ』（2022）のダニエル・カルーヤ、『シンプル・フェイバー』シリーズのアナ・ケンドリック、そして『スパイダーマン3』（2007）のヴェノム役や『フライト・リスク』（2025）のトファー・グレイスという顔ぶれが揃った。

日本では2022年、授賞式でウィル・スミスにビンタされたエピソードでよく知られるロックだが、『マダガスカル』シリーズのマーティ役や「FARGO/ファーゴ」シーズン4（2020）、映画『アムステルダム』（2022）などで俳優・声優としても活躍。映画監督としては『トップ・ファイブ』（2024）以来、4本目の長編映画となる。

プロデューサーはロックのほか、『28年後...』シリーズのピーター・ライス、『Mr. クロケット』（2024）などのデヴィッド・ワースン・ブルックスが務める。公開時期は未定。

