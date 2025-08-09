この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「関西の電気ガスはセットか別々どっちが安い⁉料金比較しておすすめを紹介」と題した最新動画が公開された。

発言者は、電力会社選びの専門家である小売電気アドバイザーのしばきょん先生（柴田今日子氏）。



本動画では、関西エリアにおいて電気と都市ガスをセットで契約するのがお得なのか、それとも安い会社を選んで別々に契約した方が安くなるのか、家庭の規模ごとに徹底した料金比較シミュレーションが行われた。



冒頭、「電気やガスは同じプランでも、ご家庭の使用量によってお得な人とそうでない人がいます」と語るしばきょん先生。

今回は一人暮らしから大家族まで、さまざまな年間消費量パターンを想定し、関西電力のセット契約と、新電力・新ガス会社を利用した場合のプランでガチンコ比較。



「実は別々の会社で契約する方が、高熱費全体ではお得になりやすいんです」と、業界の“常識”を覆す独自見解を打ち出した。



各プランの実契約例がわかりやすく示され、関西電力の従量電灯Aや関電ガスなっトクプラン、シン・エナジーや0円でんき、エルピオ都市ガスなど、話題の主要プランをピックアップ。詳細な価格試算を行った。

「関西電力で電気とガスをセット契約するとセット割引でガス料金が3%安くなりますが、それでも必ずしも最安ではない」とし、特に0円でんきの基本料金無料や使用量によって値段が変動しないシンプルさ、エルピオ都市ガスの初年度キャッシュバックなど、利用者側にとって注目すべきポイントを惜しみなく解説した。



家庭人数ごとのおすすめプランも明らかにされた。

一人暮らしでは「シン・エナジー×エルピオ都市ガス（キャッシュバック利用）」が初年度最安、2人～3人世帯は「0円でんき×エルピオ都市ガス」、大家族なら「0円でんき×エルピオ都市ガス」の組み合わせが年間1万円～2万円安い実例も紹介。

さらに、乗り換えが面倒な人におすすめのサービスや具体的なプラン名と実際の電気代・ガス代など、動画内ではより実践的なアドバイスも加えている。



締めくくりには「やっぱり関西は他のエリアと全然違うんですよね」「それでも関西電力で電気とガスをセットにするより、安い電力会社と安いガス会社を選んだ方がお得になるっていうのも、これまた面白い結果でした」と語り、「光熱費で損したくない方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください」と呼びかけた。関西エリアで電気・ガスの契約見直しを考えている家庭には必見の内容となっている。