”進化系えり”が秋のトレンド♡ 脱ブナンな「ダブルカラーポロシャツ」を厳選！

秋の トレンド を先取りしたいミーハーガール大集合！今回は、今季一気に注目を集めた「ダ ブルカ ラーデザインポロシャツ」を3つご紹介します。えりが2枚あるユニークなデザインは脱ブナンになること間違いなし♡ SNIDELのプレスコメントもあわせてチェックしてね！

お行儀がよくてスポーティなポロシャツや、ワイドカラーなど、この秋は“えり”がとってもユニーク。顔まわりを盛ることで華やかさもアップ♡

カジュアルになりすぎない細いマルチボーダーと、程よくボリュームを持たせたパフスリーブがフェミニンなスタイリングを叶えてくれる。

透け感のあるライトなニットが秋口にピッタリ。

Item 【SNIDEL】シャツドッキングニットポロ

素材違いの2枚のえりが印象的な重ね着風デザイン

パッと華やぐピンクならガーリー好きも挑戦しやすい。1枚でさまになるデザインがオトナなカジュアルコーデにうってつけ！

PRESS COMMENT

「前シーズンから浸透し始め、今季一気に注目を集めたダブルカラーデザイン。

脱ブナンなアクセントとカジュアルになりすぎない品のよさが挑戦しやすさのヒケツ」（SNIDEL プレス・山浦まりなさん）