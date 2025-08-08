”進化系えり”が秋のトレンド♡ 脱ブナンな「ダブルカラーポロシャツ」を厳選！

写真拡大 (全5枚)

秋のトレンドを先取りしたいミーハーガール大集合！今回は、今季一気に注目を集めた「ダブルカラーデザインポロシャツ」を3つご紹介します。えりが2枚あるユニークなデザインは脱ブナンになること間違いなし♡ SNIDELのプレスコメントもあわせてチェックしてね！

ワンアクセント！えりが進化中

2枚に増えた！

お行儀がよくてスポーティなポロシャツや、ワイドカラーなど、この秋は“えり”がとってもユニーク。顔まわりを盛ることで華やかさもアップ♡

Item 【LILLIAN CARAT】ボーダーダブルえりポロシャツ

甘めなパフスリーブがTRYしやすいとラブコール！

透け感のあるライトなニットが秋口にピッタリ。

カジュアルになりすぎない細いマルチボーダーと、程よくボリュームを持たせたパフスリーブがフェミニンなスタイリングを叶えてくれる。

ボーダーダブルえりポロシャツ 8,910円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）

Item 【SNIDEL】シャツドッキングニットポロ

素材違いの2枚のえりが印象的な重ね着風デザイン

パッと華やぐピンクならガーリー好きも挑戦しやすい。1枚でさまになるデザインがオトナなカジュアルコーデにうってつけ！

PRESS COMMENT

「前シーズンから浸透し始め、今季一気に注目を集めたダブルカラーデザイン。

脱ブナンなアクセントとカジュアルになりすぎない品のよさが挑戦しやすさのヒケツ」（SNIDEL プレス・山浦まりなさん）

シャツドッキングニットポロ 13,970円／SNIDEL

Item 【Apuweiser-riche】ベージュシャツレイヤードニット

カラーレスなベージュカラーでオトナなしゃれ感マシマシに

1枚あるとコーデ幅が広がる上品トップス。シルエットをすっきり綺麗に見せてくれるリブニットが今っぽ♡

ベージュシャツレイヤードニット 16,500円／アプワイザー・リッシェ

撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／城田望(KIND)

Ray編集部 副編集長 小田和希子