Âè3¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¡¢½é¤ÎÈ¯É½²ñ³«ºÅ Î¾ÇÉ¤¬°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑÅÅÎÏ¡ÊÂæÅÅ¡ËÂè3¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡ÊÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¡Ë¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢1²óÌÜ¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬7Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿¡£»¿À®¡¦È¿ÂÐÎ¾ÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
Âè3¸¶È¯¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Í£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿2¹æµ¡¤¬±¿Å¾´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÄä»ß¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü°Æ¤ÏÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼çÊ¸¤Ï¡ÖÂè3¸¶È¯¤¬¼çÌ³µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¡×¡£
»¿À®ÇÉ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿À¶²ÚÂç³Ø¸¶»Ò²Ê³Ø±¡±¡Ä¹¡Ê³ØÉôÄ¹¡Ë¤ÎÍÕ½¡Þ«¶µ¼ø¤Ï¡¢È¯ÅÅ¥³¥¹¥È¤äÂæÏÑ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼çÄ¥¡£Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Á´È¯ÅÅÎÌ¤ËÀê¤á¤ëÂè3¸¶È¯¤Î³ä¹ç¤¬Ìó5¡Á6¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢³¤´ßÀþ¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤ÆÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¸¶È¯¤Ï·³»ö»Ø´øµ¡¹½¤äÀ¯ÉÜ¡¢¹ÔÀ¯¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤ÉºÇ¤â´ðÁÃÅª¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¸¶È¯¤Ï40Ç¯¤Î¼÷Ì¿¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¿ô¤ÏÊÆ¹ñ¤¬È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¡¢µ»½ÑÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸¶È¯¤¬±¿Å¾´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Êºþ¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÉÊ¤Î½¤Íý¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐÇÉ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ÂæÏÑÅÅÎÏ¤ÎÁ¾Ê¸À¸Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¼çÊ¸¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤À¤È»ØÅ¦¡£±¿Å¾±äÄ¹¤Þ¤¿¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¼êÂ³¤¤äÀß·×¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÅêÉ¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£°ÂÁ´À¤Î¸¡ºº¤äÀßÈ÷¤Îºþ¿·¡¢È¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊä¶¯¹©»ö¤ò¹Ô¤¦Á°¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬ÃÏ¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸õÊäÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£»¿À®ÇÉ¤¬¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤¢¤ë¤¤¤Ï±¿Å¾·ÑÂ³¤ò¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°Õ¸«È¯É½²ñ¤Ï·×5²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2²óÌÜ¤Ï9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¢Á¾ÃÒ×Þ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
Âè3¸¶È¯¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Í£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿2¹æµ¡¤¬±¿Å¾´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÄä»ß¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Î¼Â»Ü°Æ¤ÏÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼çÊ¸¤Ï¡ÖÂè3¸¶È¯¤¬¼çÌ³µ¡´Ø¤ÎÆ±°Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¡×¡£
¤Þ¤¿¡Ö¸¶È¯¤Ï40Ç¯¤Î¼÷Ì¿¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¿ô¤ÏÊÆ¹ñ¤¬È¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤·¡¢µ»½ÑÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸¶È¯¤¬±¿Å¾´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÌÌÅª¤Êºþ¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÉÊ¤Î½¤Íý¤Î¤ß¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐÇÉ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ÂæÏÑÅÅÎÏ¤ÎÁ¾Ê¸À¸Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¼çÊ¸¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤À¤È»ØÅ¦¡£±¿Å¾±äÄ¹¤Þ¤¿¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¼êÂ³¤¤äÀß·×¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÅêÉ¼¤Ç´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£°ÂÁ´À¤Î¸¡ºº¤äÀßÈ÷¤Îºþ¿·¡¢È¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊä¶¯¹©»ö¤ò¹Ô¤¦Á°¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¹â¥ì¥Ù¥ëÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤Î½èÊ¬ÃÏ¤ÎÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸õÊäÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£»¿À®ÇÉ¤¬¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤¢¤ë¤¤¤Ï±¿Å¾·ÑÂ³¤ò¡¢Â¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤ÈÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°Õ¸«È¯É½²ñ¤Ï·×5²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2²óÌÜ¤Ï9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¢Á¾ÃÒ×Þ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë