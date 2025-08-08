この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏は、自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で、高原から株のライブ配信を行った。市場の動向や個別銘柄への見解、投資哲学、そして業界トレンドまで、多角的な視点で語り、視聴者に独自の提言を送った。



動画内で田端氏は、市場の楽観的なムードに対して疑問を投げかけた。特に、トランプ大統領による「15%関税」発言が「全然相場に反映されていない」と指摘し、「どういうこと？」と違和感をあらわにした。そして市場全体が「楽観しすぎではないか」と、安易な楽観視に警鐘を鳴らした。



また、外国人投資家の売買動向について「（株を）売越しとか言うけど、だから何？といつも正直に思っている」と懐疑的な見方を示した。このうえで、「日本企業のこと、日本人以上に外国人のほうが分かっているのか。おかしくないか」と述べ、日本人の方が有利であるべきだとの持論を展開した。



投資戦略については、「（インフォリッチが）EPS 242円を外さない限り、秋山 CEOを信じると決めたので、買い増しもせず損切りもしない」と語った。自分が“どこに賭けているか”を明確にすることで、短期的な株価変動に左右されない強い信念を示した。また、質問者に対しては「『どうですか？』と聞く人はだいたいダメ。自分なりの仮説を立てて聞け」と、主体的な情報収集と分析の重要性を強調した。



個別企業や業界の動向にも触れた。オリックスは「金儲けに貪欲」で、「リクルートに近い印象」と評し、ニトリについては「会社として少し調子が悪くなっているように感じる」と厳しい見方を示した。エンタメ業界では、ゲームセンターが「8割がガチャとメダルゲーム」で、「ビデオゲーム的なものはほとんどない」と時代の変化を指摘。メダルゲームは「1枚10円ほど」で、「長く遊んでもらうこと」が狙いだと分析し、滞在時間を伸ばすビジネスモデルへの転換を語った。さらに、回転寿司業界の進化にも言及し、くら寿司の皿投入システムやスシローの「デジロー（デジタルサイネージによるアニメ演出）」など、最新技術の導入が「客単価を上げる」効果をもたらしている点を高く評価した。



田端氏の配信は、単なる株価解説にとどまらず、市場の裏側にある社会心理と業界構造の変化まで読み解く、多角的な視点を提供している。