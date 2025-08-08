¡Ö¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤é¡ÈÆüÏÂ¤ë¡É¤Î·«¤êÊÖ¤·¡×¿ÀÃ«ÂåÉ½¡¡µÜ¾ëÃÎ»ö¤È¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ¤«¤é¤âÆ¨¤²¡Ä»²À¯ÅÞ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼å¤µ¡É
Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂçÌö¿Ê¤ò²Ì¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±ÅÞ¤Ë¤ÏÄ¨È³°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢8·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼Áµ¿¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê47¡Ë¤¬¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÆü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Î¾®Âô°ìÏº»á¡Ê83¡Ë¤Ï4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤ÏÁ´¹ñÁªµó¶è¤Ë¡Ê¸õÊä¼Ô¤ò¡Ë½Ð¤¹¤è¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²À¯ÅÞ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±ÅÞ¤Î¡È¥Ö¥ì¡É¤¬¡¢»²±¡Áª¸å¤ËÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Ö¤µ¤ËÆ°¸þ¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹õÇ¥É¥é¥Í¥³»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡½¥¹¥È¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤¬ÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤¿¼çÄ¥¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡É¤Ê¤Éº¬µò¤Î¤Ê¤¤¸ÀÀâ¤â¤Þ¤®¤ì¡¢¡ÈÇÓ³°¼çµÁ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤¿¤À¡¢¿ÀÃ«»á¤ÏÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢µ¼Ô¤«¤é¡È³°¹ñ¿ÍÆÃ¸¢¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ¸¢¡©ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Ê¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î7·î14Æü¤Ë¤â¡¢TBS¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¬º¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿ÀÃ«»á¤¬¡¢¡Ö¡Ê¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ë¤ÏÁªµó¤Î´Ö¤À¤±¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Çº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÅÞ°÷¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤á¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢±éÀâ¤Ç¸«¤»¤¿¶¯µ¤¤Ö¤ê¤«¤é¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õÇ»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¹õÇ»á¤ÎÏÃ¡Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ÀÃ«»á¤Ï»Ù»ý¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ö¤Á¾å¤²¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤é¡ÈÆüÏÂ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Èà¤é¤ÏYouTube¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤Æ°ìÊýÅª¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞ¤Î½¸²ñ¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£Êý¤Ð¤«¤ê¤Î½ê¤Ë´·¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£³¹Æ¬±éÀâ¤ÎÄ°½°¤â»Ù»ý¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÄÁÌ¯¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¡¢¡È¤Í¡©¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ´ÊÃ±¤Ë»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¦¡£µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÁý¤·¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤âÁý¤¨¤ë¡£¥Ü¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÈãÉ¾¤µ¤ì¤ë¡È¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¡É¤¬Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª¸å¤Ï¡¢À¯ºö¤ò¤á¤°¤ë¿ÀÃ«»á¤Î¡ÈµÍ¤á¤Î´Å¤µ¡É¤¬ÏªÄè¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Î³«É¼ÆÃÈÖ¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡È¤Ò¤í¤æ¤¡É¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤«¤é¡ÈºÇ½é¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö¡È¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ë¡°Æ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¤·¤¤ê¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·öÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤â¡ÈÁÛÄê³°¡É¤À¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¯ºö¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÌäÂêÄóµ¯¤Î¥Æ¥¤¤Ç¡ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¤«¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿ÀÃ«»á¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤¹Ë¡°Æ¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¿¨¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡Ù¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤È¤â¤È¡ÈÈ¿¡¦´¶À÷ÂÐºö¡É¤Î½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê´ØÏ¢¤ÎÏÃ¤ò¹ñ²ñ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÎÈá´ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç½é¤á¤Æ»Ù»ý¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤ì¤òË¾¤à¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»²±¡ÁªÁ´¹ñÈæÎã¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»á¡Ê46¡Ë¤ÎX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£ÇßÂ¼»á¤Ï8·î2Æü¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ô¤³¤Î¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡¢¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡È·§ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÇßÂ¼»á¤Ï¡ÔÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Ö·§ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸µ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡ÖPeople¡Çs Daily¡×¡ÊÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñËÌÉô¤Î»³À¾¾Ê¤Î»³Äº¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´Ä¹80¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿ôÀéËç¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Ï±Ñ¸ì¡Ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÆ±¤¸Æ°²è¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤Ç½ÐÅµ¸µ¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¡¢·§ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÕÔ¤ó¤ÀÇßÂ¼»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤»¤º¡¢¼áÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£SNS¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇßÂ¼»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÅìµþÁªµó¶è¤Ç2°ÌÅöÁª¤·¤¿¤µ¤ä»á¡Ê43¡Ë¤â¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËX¾å¤Ç¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤ò¤·¤¿Åê¹Æ¼ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤òÈô¤Ð¤·¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¤¹¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤ÎÅýÀ©¤Ï¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅÞ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éÅýÀ©¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°µÄ°÷¤ËºÛÎÌ¤ò»ý¤¿¤»¤ëÅÞ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆþÅÞ¤·¤¿ÇßÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤ÈËþÂ¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤Î¾ì¹ç¡¢²¿¤«¤Ç±ê¾å¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¿ÀÃ«»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡ÈÆüÏÂ¤ë¡É¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£»²±¡Áª¤Î¿ÀÆàÀîÁªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿½é¼¯ÌîÍµ¼ùµÄ°÷¡Ê48¡Ë¤¬±éÀâ¤Ç°ìÉô¤ÎÄ°½°¤Ë¡ØÈó¹ñÌ±¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿»þ¤â¡¢¿ÀÃ«»á¤¬½µ´©»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡È¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¡É ¡È²¿²ó¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È²Ð¾Ã¤·¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý»ÙÉô¤¬¿åÅÄ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¿¥Ë¥·¤ò»µ¤¤¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡È¼«Á³ÇÀË¡¡É¤¬Âç¹¥¤¤ÊÅÞ°÷¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡È¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡ÈÈ¯¿®¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤¿¡É¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¿ÀÃ«»á¤Î¼çÄ¥¤ÎÊÑÀâ¤ä¡¢½êÂ°µÄ°÷¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤¬¤½¤ì¤òÒë¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹õÇ»á¤Ï¡Ö»Ù»ý¼Ô¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÀÃ«»á¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊÑÀâ¤·¤Æ¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ù»ý¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¿ä¤·³è²½¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤é²¿¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡ÈÈãÈ½¤¹¤ëÊý¤¬°¤¤¡É ¡ÈÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤éÃ¡¤¯¤Î¤À¡É ¡ÈË¸³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù»ý¼Ô¤Îµ¿Ç°¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¶¯¸Ç¤Ë·ëÂ«¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÈÌµÅ¨¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÞÆâ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëÀ®½é´ü¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄË®É§»á¡Ê82¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ÀÃ«»á¤äÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢ÆâÉô¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æº£¤Ï´Å¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï»²±¡ÁªÃæ¤Ë¡ÖµÜ¾ë¸©¤Ï¿åÆ»»ö¶È¤ò³°»ñ¤ËÇä¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¸©Â¦¤«¤é¡Ö°ìÉô¸©Ì±¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×¤È°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8·î6Æü¤Ë»²À¯ÅÞÂ¦¤¬¸ø³«Æ¤ÏÀ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬X¤ä±éÀâ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀµ¡¹Æ²¡¹Æ®¤¦¡É¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£